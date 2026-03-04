Renato Gaúcho volta ao Vasco com 'missão' semelhante às anteriores

Renato Gaúcho retorna ao Vasco em um contexto que não lhe é estranho: necessidade imediata de reação. Assim como em 2005 e 2008, o treinador assume com a missão clara de reorganizar a equipe e afastar o perigo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Série A.

Atualmente, o Vasco ocupa a última colocação da competição, com apenas um ponto conquistado nas quatro primeiras rodadas. O início instável aumentou a cobrança sobre elenco e diretoria, e a aposta da vez é na experiência de Renato para recuperar confiança, desempenho e resultados.

Renato Gaúcho conversa com jogadores do Vasco durante treino (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Na primeira passagem, em 2005, o cenário também era delicado. Renato assumiu o clube na 12ª rodada, quando o time somava apenas nove pontos e ocupava a penúltima colocação. A reação veio ao longo do segundo turno, e o Gigante da Colina encerrou a temporada em 12º lugar, com 56 pontos, garantindo permanência sem maiores sustos nas rodadas finais.

Já em 2008, o desafio foi ainda mais dramático. Faltavam 13 rodadas para o fim do campeonato, o Vasco tinha 26 pontos em 25 jogos e ocupava a 17ª colocação. Apesar das tentativas de reorganização, o treinador não conseguiu atingir o objetivo. O Cruz-Maltino acabou rebaixado após derrota em casa para o Vitória na última rodada, confirmando a primeira queda à Série B em sua história.

Aquele elenco, no entanto, contava com nomes de peso e jogadores que marcaram trajetória no clube, como Edmundo, Leandro Amaral, Alan Kardec e Alex Teixeira. Ainda assim, a equipe não conseguiu evitar o descenso.

Renato Gaúcho em reunião com o elenco do Vasco (Foto: Paulo Wrencher/Lancepress!)

Um detalhe que aproxima passado e presente é a presença de Pedrinho. Atual presidente do Vasco, ele foi comandado por Renato justamente em 2008, na campanha que terminou com o rebaixamento. Hoje, do outro lado da mesa, é Pedrinho quem aposta no ex-treinador para conduzir o clube em mais uma tentativa de reação no Brasileirão.

Desta vez, Renato assume o comando mais cedo na temporada, o que pode ser um diferencial. O treinador terá dias livres para treinar, ajustar a equipe e implementar suas ideias antes do próximo compromisso. O Vasco volta a campo no dia 12 de março, quando enfrenta o Palmeiras, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.