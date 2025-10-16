Vegetti fica no banco e não entra pela primeira vez desde que chegou ao Vasco

Na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, um fato inédito desde a chegada de Pablo Vegetti chamou atenção: o centroavante argentino ficou no banco de reservas e não entrou em campo por opção técnica. Desde que chegou ao clube, em agosto de 2023, essa foi a primeira vez que ele esteve disponível e não foi utilizado durante uma partida oficial.

A decisão do técnico Fernando Diniz de não utilizar o jogador no decorrer da partida foi influenciada pela expulsão do volante Hugo Moura, ainda no primeiro tempo. Com um jogador a menos, o treinador optou por estratégias mais defensivas e pela manutenção da estrutura tática, o que acabou deixando Vegetti fora da partida.

A ausência em campo também ocorreu em um dia simbólico para o atacante: seu aniversário de 37 anos. No entanto, o argentino não teve a chance de encerrar sua atual sequência de oito jogos sem marcar gols, a pior desde que vestiu a camisa do Vasco pela primeira vez. Para completar, Rayan, autor de um dos gols da vitória, ultrapassou Vegetti e se tornou o artilheiro do time em competições nacionais na temporada 2025.

Mesmo com a queda no desempenho recente, Vegetti continua sendo peça-chave no elenco. Desde que chegou, são poucas as partidas que não disputou. Em 2023, perdeu apenas uma: a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, quando não foi relacionado. Em 2024, ficou fora dos três primeiros jogos do Campeonato Carioca — quando o Vasco utilizou uma equipe alternativa — e de três partidas do Brasileirão: contra Bahia e Juventude, por suspensão, e contra o Criciúma, fora da relação por conta de uma lesão. Já em 2025, não participou das três primeiras rodadas do Carioca (três empates com equipe alternativa), foi poupado na sétima rodada do Brasileirão contra o Palmeiras (derrota por 1 a 0) e suspenso na 20ª rodada, na goleada por 6 a 0 sobre o Santos.

Vegetti, do Vasco, durante partida contra o Independiente del Valle em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Após o jogo contra o Fortaleza, Fernando Diniz fez questão de reforçar a importância de Vegetti no elenco vascaíno, apesar da ausência em campo:

— O Vegetti é um dos titulares. Hoje, com a expulsão, não fazia muito sentido colocá-lo na partida, mas ele é extremamente importante. Continua sendo nosso grande capitão, nosso artilheiro, uma das principais lideranças do elenco. Ele tem carisma com a torcida, é querido no vestiário, e hoje, no dia do seu aniversário, a vitória foi também um presente para ele. É um cara em quem a gente confia demais aqui — afirmou o treinador.

Mesmo vivendo um momento de seca de gols, Vegetti segue sendo um dos nomes mais importantes do Vasco dentro e fora de campo.

