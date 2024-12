O Vasco receberá uma quantia milionária de premiação pela colocação no Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará R$ 26,4 milhões ao Cruz-Maltino pelo 10º lugar na competição.

Vasco anuncia Consórcio Tradição como novo patrocinador oficial

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, o Vasco atingiu os 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Vegetti foi o grande responsável pelo triunfo na última rodada da competição. O atacante argentino marcou os dois gols do Cruz-Maltino na partida.

💵 Premiação por posição na tabela do Brasileirão

1º lugar - R$ 48,1 milhões

2º lugar - R$ 45,7 milhões

3º lugar - R$ 43,3 milhões

4º lugar - R$ 40,8 milhões

5º lugar - R$ 38,5 milhões

6º lugar - R$ 36,1 milhões

7º lugar - R$ 33,7 milhões

8º lugar - R$ 31,3 milhões

9º lugar - R$ 28,8 milhões

10º lugar - R$ 26,4 milhões

11º lugar - R$ 20,7 milhões

12º lugar - R$ 19,2 milhões

13º lugar - R$ 17,8 milhões

14º lugar - R$ 17,3 milhões

15º lugar - R$ 16,8 milhões

16º lugar - R$ 16,3 milhões

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vasco terminou o Brasileirão como 10º colocado (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Vasco em 2025

Além da premiação milionária, o Vasco confirmou garantiu uma vaga para a Sul-Americana. O Cruz-Maltino não se classificava para uma competição internacional desde 2020, quando disputou o mesmo torneio que vai participar em 2025.

Apesar de entrar de férias, o Vasco já tem data para voltar a campo. O Cruz-Maltino deve estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro e enfrenta o Nova Iguaçu, no Estádio Jânio Moraes, em horário a ser definido.