Vegetti fala sobre a ausência de Neymar e reforça foco no time do Vasco

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (30), às 18h30, em São Januário, diante do Santos. O duelo poderia ser um reencontro entre o Cruz-Maltino e Neymar, mas o camisa 10 não viajará ao Rio de Janeiro devido a um tratamento de lesão.

Em entrevista na zona mista da premiação do Campeonato Carioca, o atacante Pablo Vegetti comentou a ausência do craque santista.

- É muito importante, muito importante (Neymar fora), mas temos que pensar em nós sempre - afirma o jogador.

Pablo Vegetti destacou a importância de melhorar a cada temporada e as ambições do time para o ano, com o objetivo de brigar por títulos. Ele ressaltou a conquista da classificação para uma competição internacional, já que o Vasco disputará a Sul-Americana neste ano, além de buscar uma vaga na Libertadores.

- A gente tem que melhorar todo ano. Vamos brigar por alguma taça. Ano passado nos classificamos para uma taça internacional, vamos disputar a Sul-Americana esse ano, é um objetivo que temos muito importante. E brigar por uma vaga na Libertadores também - comenta o jogador.

- Ano passado eu estive muito perto da artilharia do Brasileirão. Cada gol ajudou a gente. Estamos com a cabeça no Santos, depois temos Sul-Americana, Corinthians em São Paulo - concluiu Vegetti.

Neymar entra na última fase de recuperação da lesão na coxa de olho na estreia do Brasileirão. (Foto: Divulgação/ Santos)

Ingressos esgotados para Vasco x Santos

O Vasco anunciou o fim das vendas na manhã desta sexta-feira (28). A torcida cruz-maltina esgotou rapidamente antes do início público da comercialização geral.

A última vez que o Vasco entrou em campo foi no dia 8 de março, quando foi eliminado para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino teve cerca de três semanas de preparação para o Brasileirão.

A tendência é de que Fábio Carille tenha todos os jogadores à disposição. Até mesmo Adson e Philippe Coutinho, que se recuperavam de lesão.