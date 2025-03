Santos: Luca Meirelles se torna ‘carrasco’ do São Paulo na base

O atacante Luca Meirelles tem se destacado como um verdadeiro "algoz" do São Paulo nas categorias de base. Em 2024, foi o herói do título paulista Sub-17 do Santos, ao marcar um gol na ida e dar uma assistência na volta, superando o Tricolor.

Agora, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o camisa 9 do Peixe voltou a balançar as redes contra o rival, marcando dois gols na vitória dos Meninos da Vila por 4 a 2, na última quinta-feira (27).

– Eu sempre gostei de jogar clássicos, seja contra Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. Aquele gol na final do Paulista foi inesquecível, e hoje, poder marcar novamente em um clássico, me dá ainda mais confiança para seguir trabalhando – disse o camisa 9.

O jogador vem vivendo um início de temporada impecável pelo Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em três jogos disputados, ele já marcou três gols e assumiu a artilharia da competição. Na noite da última quinta-feira (27), o camisa 9 do Peixe balançou as redes por duas vezes na vitória dos Meninos da Vila sobre o São Paulo, por 4 a 2.

Luca expressou sua satisfação com o desempenho, ressaltando a importância de manter o foco e a intensidade para seguir crescendo na competição.

– Estou muito feliz com esse início, mas sei que o mais importante é continuar trabalhando e evoluindo a cada jogo. Marcar três gols em três partidas é algo que me motiva a seguir em busca de mais – comentou Luca.

Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tem contrato profissional com o Santos até o final de 2029. O jogador chegou a integrar o elenco principal do Peixe no início do Paulistão e disputou sete jogos, com uma assistência.