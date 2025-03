Sem Neymar, Santos tenta encontrar substituto para o camisa 10 contra o Vasco

O Santos se prepara para enfrentar o Vasco neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), sem contar com Neymar, que está em recuperação de um edema na coxa esquerda. A ausência do craque obriga o técnico Pedro Caixinha a buscar alternativas para a posição de camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

O argentino Álvaro Barreal e o venezuelano Soteldo disputam a vaga para o jogo contra os cariocas. O meia argentino, que chegou recentemente ao clube, mostrou bom aproveitamento nos poucos jogos que disputou e se destaca por sua versatilidade, podendo atuar em várias posições no meio e no ataque.

Durante os treinos após a eliminação no Paulistão, Barreal impressionou pela qualidade técnica. Sua rápida adaptação o coloca como forte opção para substituir Neymar no duelo contra o Vasco.

continua após a publicidade

Soteldo, que defendeu a Venezuela durante as rodadas das Eliminatórias e sua escalação depende do desgaste físico sofrido durante os jogos pela competição continental. Correndo por fora, Thaciano também aparece como alternativa para o meio-campo.

O clube está sendo cauteloso com Neymar, priorizando sua recuperação total antes de um possível retorno. O atacante, que vinha atuando regularmente desde sua estreia em fevereiro, agora passa por um trabalho gradual de reintegração aos treinos coletivos no CT Rei Pelé, sem previsão exata para voltar aos jogos. Enquanto isso, o ataque do Santos deve ser formado por Barreal, Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O zagueiro Gil falou sobre a importância de começar bem o campeonato.

— Primeiro de tudo, é ter uma boa preparação. Nós sabemos que a cada ano que passa o Campeonato Brasileiro fica mais difícil, mais competitivo. Então, essencialmente nesses jogos fora de casa, temos de conseguir pontos. É um grande jogo para não perder pontos. Temos de ter bastante consciência onde podemos chegar — afirmou o zagueiro Gil, em entrevista ao site oficial do Santos.