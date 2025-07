Diniz elogia desempenho do Vasco e critica a arbitragem: ‘Queremos critério’

Após o empate em 1 a 1 contra o Internacional, neste domingo (27), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz concedeu uma coletiva marcada por críticas à arbitragem e uma defesa firme do desempenho da equipe. A principal polêmica da partida foi a expulsão do goleiro Léo Jardim, que recebeu o segundo cartão amarelo por retardar a reposição de bola — o que o árbitro Flavio Rodrigues de Souza interpretou como "cera".

Diniz classificou a decisão como inédita e inaceitável. Segundo ele, o goleiro alegou estar com dores no momento da demora e não merecia ser punido dessa forma. Para o técnico, a atitude do árbitro cria um precedente perigoso.

— Em relação à expulsão, criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez aqui hoje. Não tem cabimento. Foi um bom jogo, mas isso vai ser o mais comentado. Ele não é médico. O Léo Jardim falou que estava com dor — disparou — O Jardim me disse que ele falou: "Levanta, senão vou te expulsar". Ele é o único corajoso? Quero ver quantos goleiros ele vai expulsar daqui para frente. Ou isso acontece com todos, ou com ninguém. Não queremos ser beneficiados, queremos critério — completou Diniz, indignado.

Além da arbitragem, Fernando Diniz também comentou o desempenho da equipe vascaína. Ele acredita que o time tem produzido mais do que os resultados demonstram, e citou partidas recentes contra Grêmio e Independiente del Valle como exemplos de boas atuações sem a devida recompensa no placar.

— O time tem respondido muito bem. Os resultados não estão acompanhando a produção. Poderíamos ter vencido o Grêmio por 3 a 0, o Del Valle também. E hoje novamente criamos. O que eu quero é isso: o time continuar produzindo e sem vacilar na defesa.

Recuo no segundo tempo e desgaste físico

Sobre o recuo do time na etapa final, o treinador explicou que a mudança de postura foi causada por uma combinação entre exigências táticas do jogo e desgaste físico dos jogadores, devido à sequência de partidas.

— O jogo pediu outra abordagem. Não é que a gente escolheu recuar. A saída curta exige muito fisicamente, e alguns jogadores sentiram. Jogamos fim de semana e meio de semana, enquanto o Inter teve a semana toda para se preparar.

Desempenho do Vasco acima dos resultados

Diniz voltou a ressaltar que, apesar da ausência de vitórias, o Vasco tem sido consistente nas atuações.

— Não estamos oscilando no rendimento, mas sim no resultado. Os jogadores estão comprometidos e precisamos muito do apoio da nossa torcida. A bola vai entrar. Não dá para focar só no resultado quando a entrega tem sido tão grande.

Com o empate, o Vasco chega a cinco jogos sem vencer e segue pressionado na tabela. O clube agora volta suas atenções para a partida contra o CSA, na quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.