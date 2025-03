Após folga, elenco do Vasco se reapresenta nesta segunda (3)

O elenco do Vasco, que recebeu um dia de folga após derrota para o Flamengo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, e reapresentou na manhã desta segunda-feira (3). No CT Moacyr Barbosa, os jogadores iniciaram a preparação para o duelo contra o Nova Iguaçu. Pela segunda fase da Copa do Brasil, as equipes se enfrentam na quarta-feira.

Além de trabalho físico, os jogadores também realizaram atividades com bola no centro de treinamento. O elenco volta a treinar na manhã de terça-feira. Além da classificação, uma vitória contra o Nova Iguaçu garante cerca de R$ 2,3 milhões de premiação.

Coutinho durante o treino desta segunda (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após a partida contra o Orgulho da Baixada, o Vasco se reapresentará na tarde de quinta para focar, definitivamente, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Serão apenas dois dias de treinamentos para a partida contra o Flamengo.

Para conquistar a classificação para a final do estadual, o Cruz-Maltino precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença, uma que vez que a equipe da Gávea conta com a vantagem do empate no placar agregado.