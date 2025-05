Tchê Tchê abre o jogo sobre treta com Diniz, e Vegetti brinca: ‘Seu pai’

Após a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado (17), pelo Brasileirão, a entrevista no pós-jogo da Cazé TV com Vegetti e Tchê Tchê roubou a cena. O argentino brincou com a treta antiga entre o Fernando Diniz e o volante, que esclareceu como está a relação com o novo técnico do Cruz-Maltino.

- O pessoal gosta de uma polêmica, né? Se querem que eu fale logo, tudo bem. Não tenho problema nenhum com ele (Diniz). O pessoal gosta de polêmica. O que aconteceu foi um erro. Ele assumiu, eu perdoei, e vida que segue. Ele é um excelente profissional. Sempre falei muito bem. Sabia que, com a chegada dele, a equipe ia melhorar. A gente ainda tem muito a melhorar - disse Tchê Tchê após provocação de Vegetti, que disse que Diniz era o pai do volante, em tom de brincadeira.

Antes de brincar com a polêmica antiga de Diniz e Tchê Tchê, Vegetti falou sobre a chegada do novo treinador e celebrou a evolução do time.

- O treinador que chegou agora é muito bom. Em pouco tempo, dá pra ver que ele é um cara diferenciado. E o grupo precisa aproveitar isso. Ele confia muito na gente, e a gente confia muito nele. Tem muita coisa que precisa mudar, e essas coisas agora vão começar a mudar.

Com fica o Vasco de Diniz

Por conta da vitória, o Cruz-Maltino subiu provisoriamente para a décima colocação, somando dez pontos. Já o Leão do Pici, com o mesmo número de pontos, caiu para 13º.

- A gente fica muito feliz com essa vitória. É isso. A gente precisa trazer a torcida pro nosso lado. A gente sabe que isso é um fator imprescindível aqui dentro de São Januário. A gente entende a cobrança. A gente também fica frustrado quando as vitórias não vêm. A gente sofre. A gente não pode sair na rua — isso todo mundo sabe. Acho que hoje a gente deu uma demonstração de um futebol bonito, convincente, diante de uma equipe muito difícil, que a gente sabia que ia criar muita dificuldade. A gente se concentrou bastante, e as coisas andaram muito bem - finalizou Tchê Tchê.

