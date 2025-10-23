Vegetti comenta sobre ficar no banco de reservas: 'Tem que respeitar'

Após participar do sorteio de mando de campo das semifinais da Copa do Brasil, o atacante argentino Pablo Vegetti falou sobre o momento que vive no Vasco. Capitão e peça fundamental desde a sua chegada em 2023, o centroavante tem começado os últimos três jogos no banco de reservas, algo que encara com naturalidade e espírito coletivo.

continua após a publicidade

— Normal, faz parte do meu trabalho, é o futebol. O que não é normal é jogar todos os jogos como eu vinha fazendo (risos). São decisões que o treinador toma, tem que respeitar e a gente tem que contribuir de outras formas, afirmou o argentino.

➡️ Vasco avança em negociações para renovar com Rayan

Mesmo sem o protagonismo recente dentro de campo, Vegetti destacou o compromisso com o grupo e a importância de manter o foco no objetivo coletivo.

continua após a publicidade

— Sempre falo, o importante é que o Vasco ganhe. Se o Vasco ganhar, todo mundo está feliz, e é isso. Faz parte do meu trabalho, completou.

Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sonho da Copa do Brasil e aprendizado na edição passada

O atacante também projetou a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, lembrando da eliminação sofrida na mesma fase no ano passado, diante do Atlético-MG. Vegetti revelou que aquele momento o marcou profundamente.

— Eu estava muito confiante no ano passado contra o Atlético-MG. Me afetou muito essa semifinal. Tem uma imagem minha caindo no campo. Para mim foi uma dor muito grande, porque tenho um desejo, um sonho muito grande de conquistar essa taça — declarou.

continua após a publicidade

➡️ Próximo adversário do Vasco, Bragantino está entre piores mandantes do Brasileirão

Motivado por uma nova oportunidade, o argentino acredita que o Vasco chega mais preparado desta vez.

— Tem que entender o momento, esse pode ser hoje. Estamos na frente de novo, vamos para cima. É um sonho maior, com ainda mais trabalho no time, que dá mais segurança. Chegamos melhor que na semifinal anterior — avaliou.

➡️ Bastidores da vitória do Vasco contra o Fluminense viralizam entre torcedores

Mesmo sem marcar desde o dia 31 de agosto, na vitória sobre o Sport, Vegetti segue entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, empatado com Pedro, do Flamengo. O atacante ressaltou o bom momento coletivo e a evolução do time nos últimos jogos.

— Nós temos um sonho e um objetivo, que é a taça da Copa do Brasil. Quando começa o ano, sempre olhamos para ela, porque é um objetivo muito importante. Creio que nesses últimos jogos, depois das quartas, fizemos um bom Brasileiro, e isso vai permitir chegar da melhor maneira à semifinal — afirmou Vegetti.

Vegetti, do Vasco, no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Diretor de Futebol do Vasco sobre renovação com Puma Rodríguez: 'Há uma oferta'

Por fim, Vegetti destacou o clima de confiança e a importância do trabalho coletivo na retomada vascaína:

— Estamos na construção, no trabalho que vem sendo feito e dando frutos. Vem dando tranquilidade não só para nós, mas para todo mundo que trabalha no Vasco e para a torcida. É o melhor momento que a gente pode desfrutar no dia a dia também. O Vasco está na reconstrução e a gente faz parte desse processo — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.







