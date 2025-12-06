Vasco e Prefeitura fazem nova reunião por VLT até São Januário

A Prefeitura do Rio de Janeiro sinalizou que vai incluir, nos estudos de ampliação do VLT até São Cristóvão, a possibilidade de estender o trajeto até as proximidades do Estádio de São Januário. O tema foi discutido na terça-feira (3), durante reunião entre o 2º vice-presidente do Vasco, Renato Britto, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, e o vereador Pedro Duarte (Novo).

continua após a publicidade

A demanda vascaína e legislativa busca reduzir a distância entre o futuro ponto final do VLT em São Cristóvão — previsto a cerca de 1 km do estádio — para aproximadamente 400 metros, facilitando o acesso dos torcedores após a reforma, que promete aumentar a capacidade para mais de 40 mil.

➡️ Simule os resultados da Copa do Mundo de 2026 no Simulador do Lance!

Vp do Vasco em reunião com o vereador Pedro Duarte e Osmar Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico (Foto: Divulgação)

O que foi discutido entre Vasco e Prefeitura

Em encontro realizado na sede da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), no Centro, Renato Britto e Pedro Duarte reforçaram a necessidade de um modal alternativo para a região. A reunião teve como foco avaliar se a ampliação planejada do VLT, originalmente prevista apenas até São Cristóvão, poderia avançar até o entorno de São Januário.

continua após a publicidade

Atualmente, a Prefeitura estuda um traçado que partirá do Terminal Gentileza e chegará ao bairro de São Cristóvão após um percurso de cerca de 5,2 km. A proposta apresentada por Pedro Duarte em outubro e defendida por Renato Britto no Conselho Consultivo da Operação Urbana Consorciada de São Januário sugere a extensão adicional para aproximar ainda mais o modal do estádio.

Na reunião de terça, o Secretário afirmou que o projeto ainda está em fase preliminar, com levantamento de custos e ainda sem traçado definido. Além disso, ainda não se sabe o investimento necessário para isso.

continua após a publicidade

Recentemente, a Câmara aprovou um Projeto de Lei Complementar (56/2025) que autoriza o Município do Rio a delegar, via Parceria Público-Privada (PPP), a implantação do VLT na região do Porto Maravilha, Área de Especial Interesse Urbanísico (AEIU). O bairro de São Cristóvão foi incluido a AEIU do Porto pela Lei Complementar 267/2025.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco