Vasco x Sport: Adson e Coutinho treinam e devem ser relacionados

O Vasco pode ter duas boas notícias para a partida contra o Sport, válida pela 3ª rodada do Brasileirão. Adson e Philippe Coutinho treinaram normalmente nesta quinta-feira (10) e devem ser relacionados para o jogo.

Coutinho foi substituído no segundo tempo da vitória contra o Puerto Cabello. Na quarta-feira (9), o meia fez trabalho interno e, nesta quinta-feira, treinou com bola. Após o jogo contra a equipe venezuelana, o camisa 11 tranquilizou e disse que sentiu porque a bola "bateu nas partes íntimas".

- Quando a bola veio, não bateu na minha barriga, bateu nas minhas partes íntimas. Foi mais isso. Agora é recuperar todo mundo, temos muitos jogos. É uma sequência de três em três dias. Importante todos estarem preparados para fazermos um bom Brasileirão e atingir nosso objetivo que é classificar - revelou Coutinho.

Já Adson sequer foi relacionado para enfrentar o Puerto Cabello. O atacante voltou a sentir dores na perna direita e não treinou na véspera do jogo. Com isso, foi cortado da convocação. No entanto, treinos nos dias posteriores normalmente.

Em entrevista coletiva, Carille contou que Adson é um jogador que o Vasco deve controlar as carga para não sentir dores. A situação preocupou o técnico.

- Segunda-feira fiquei preocupado com Adson, com dores, nem treinou. Hoje (terça) recebi a informação de que treinou sem dores. Menos mal. É um jogador que temos que controlar. Que ele tenha muita confiança em nós e no que falamos para ele. Que bom que hoje ele já voltou a treinar - afirmou Carille.

Coutinho foi um dos destaques do Vasco contra o Puerto Cabello (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco volta a campo neste sábado (12), quando enfrenta o Sport, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h, em São Januário.