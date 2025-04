Cria do Vasco, onde chegou em 2018, no sub-20, Ricardo Graça deixou o clube de São Januário em 2022, rumo ao Júbilio Iwata. E, nesta quarta-feira (9), o ex-zagueiro da Colina, aos 28 anos, foi decisivo, ao marcar o gol que sacramentou a vitória, por 2 a 1, da equipe sobre o Shimizu S-Pulse, no Shizuoka Derby, a 10 minutos do fim da partida. O triunfo assegurou ao time a vaga à próxima fase da J. League Cup, a Copa da Liga Japonesa.



continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O zagueiro dedicou o belo gol à segunda filha, que vai nascer em breve. Ele a esposa, Stephanye, são pais de Luísa, de 4 anos

- Muito feliz pela vitória no clássico e por ter feito o gol da classificação. Gol dedicado à pequena que está por vir. Só agradecer a Deus! - escreveu Ricardo Graça, nas redes sociais.

Foi o quarto gol do zagueiro ex-seleção olímpica pelo clube japonês. Já pelo Vasco, ele marcou outras cinco vezes.

Nas últimas 12 partidas pelo Júbilo Iwata, o zagueiro brasileiro teve quatro partricipações diretas em gols, incluindo três assistências. Pela J-League 2, a Segunda Divisão Japonesa, o time, terceiro colocado, com 16 pontos (cinco a menos que o líder, JEF United Chiba), em oito jogos, volta a campo no domingo, para receber o Roasso Kumamoto. A equipe adversária está em 11º, com 11 pontos.

continua após a publicidade

Pelo Vasco, Ricardo Graça foi campeão olímpico em 2016

Antes de sair rumo ao Japão, Ricardo Graça fez parte do elenco que, na Rio-2016, no Maracanã, conquistou o inédito ouro olímpico. Na decisão, a vitória foi sobre a Alemanha.

Em 2021, no Japão, o zagueiro foi o camisa 4 da seleção, então comandada por André Jardine, que conquistou o bicampeonato olímpico.

Ricardo Graça e seu segundo ouro olímpico, conquistado em 2021

➡️ Diretor do Vasco admite possíveis saídas e avalia pressão sobre Carille: ‘Jogo a jogo’