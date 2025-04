Diretor do Vasco admite possíveis saídas e avalia pressão sobre Carille: ‘Jogo a jogo’

Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana revelou os planos para as próximas janelas de transferências. Após o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, o dirigente conversou com os jornalistas e abordou a possibilidade de reforços e novas saídas.

— Nosso foco para reforços é na janela do meio do ano, mas saídas ainda podem acontecer nesta janela interna — declarou Sant'Ana.

O diretor do Vasco comentou também a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello na última terça-feira (8), a torcida cruz-maltina presente em São Januário pediu a saída do treinador.

— No Brasil, todos somos avaliados jogo a jogo. Em algumas situações, fazem um planejamento a longo prazo, mas é nossa cultura. Eu trabalhei em outros clubes e tive essa pressão, Fábio também tem essa pressão. O Vasco tem sua maneira de ser. A torcida tem grande expectativa em ver o time ser campeão, desde 2016 não conquista um título, desde 2011 não ganha um título nacional. Claro que tem que ter responsabilidade na capacidade de investimento, para ser assertivo — avaliou Marcelo Sant'Ana.

— O fundamental é estar em sinergia com a torcida. Quando a torcida do Vasco apoia, é determinante nos resultados. Isso é notório na história do Vasco. O que buscamos é transmitir essa competitividade e o respeito à camisa para que tenhamos o respaldo e a confiança do torcedor. É o Fábio, o Marcelo, o presidente. O Vasco não foge à cultura dos times brasileiros — completou o dirigente.

Adversário do Vasco na Copa do Brasil

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil colocou o Operário-PR no caminho do Vasco. Marcelo Sant'Ana elogiou a gestão do clube paranaense e relembrou o jogo entre as equipes pela Série B de 2022, quando o Cruz-Maltino venceu por 3 a 2 em Ponta Grossa e deu passo importante para retornar À elite naquele ano.

— Tomara que o Alex Teixeira seja tão feliz como foi no último encontro. Ele fez dois gols no 3 a 2 lá, no finalzinho do jogo. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. Eles têm uma estabilidade de trabalho. O clube tem o apoio da cidade de Ponta Grossa. Teve a queda para a Série C há dois anos, mas já voltaram porque são um clube organizado. Uma viagem para Curitiba é boa em termos de logística. O Bruno Pivetti é um técnico de 41 anos, que gosta do jogo posicional, da posse de bola. É o atual campeão paranaense. Temos que ter respeito, mas temos a responsabilidade de passar de fase e buscar o avanço. Temos uma expectativa boa nas Copas esse ano — comentou o diretor de futebol do Vasco.

