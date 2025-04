São Januário ou Maracanã? Entenda postura do Vasco na escolha por estádio

O dilema entre mandar o clássico contra o Flamengo em São Januário ou no Maracanã tem agitado os bastidores do Vasco. O presidente Pedrinho externou o desejo de receber a partida do próximo dia 19 de abril na Colina Histórica, antes de determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) que proibia o evento. Contudo, após a Justiça do Rio autorizar na última segunda-feira (7) a realização do jogo na casa cruz-maltina, o clube manteve a postura de ter o jogo no Mário Filho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A decisão de manter o duelo no Maracanã gerou controvérsia com o discurso anterior da diretoria. O CEO Carlos Amodeo, no entanto, revelou que o Vasco entrou em acordo com Flamengo e Fluminense para utilizar o Maracanã.

Na última quarta-feira (9), após o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, o diretor de futebol do Cruz-Maltino, Marcelo Sant'ana, abordou a questão. Segundo o dirigente, a postura da diretoria é de mandar todos os jogos possíveis em São Januário. Entretanto, ele diz que, com o acordo costurado com a dupla Fla-Flu, utilizar o Maracanã em casos específicos traz "situações comerciais mais vantajosas" para o Gigante.

continua após a publicidade

— Nosso desejo, e eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o Bepe. Ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente, clássicos contra Flamengo e Fluminense no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, essas últimas semanas, a diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto com o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para utilização no estádio do Maracanã — declarou Sant'ana.

— Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas para o Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã, o Vasco ter a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar, e não apenas quando for vontade de outros clubes. A gente tem nesse período de 2025, 2026, a possibilidade de ter oito jogos dentro do Maracanã, então, eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico — completou o dirigente cruz-maltino.

continua após a publicidade

Desta forma, o clássico entre Vasco e Flamengo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, deve ser realizado no Maracanã, no próximo dia 19 de abril.

➡️ Diretor do Vasco admite possíveis saídas e avalia pressão sobre Carille: ‘Jogo a jogo’