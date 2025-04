O Vasco está negociando com a Bundesliga, liga alemã de futebol, para jogar um amistoso contra um clube alemão no Maracanã. As negociações estão avançadas e a tendência é de que o adversário seja o Bayer Leverkusen, atual campeão da competição. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

A partida será realizada no período do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Com isso, Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão descartados, tendo em vista que vão disputar a competição. Outros clubes do futebol alemão, como Eintratch Frankfurt e times da parte de cima da tabela também são possibilidades.

A iniciativa partiu da Bundesliga, que convidou o Vasco. A liga quer expandir a marca no Brasil. O Governo do Estado também participa das conversas e todas as partes veem com bons olhos uma parceria.

Vale destacar que ainda não há acordo assinado entre Vasco e a Bundesliga. No entanto, as negociações estão avançadas.

Antes da pausa para o Mundial, o Vasco entra em campo para mais 16 jogos divididos entre o Brasileirão, Sul-Americana e a Copa do Brasil. Durante o período sem jogos, o Cruz-Maltino planeja fazer uma intertemporada. O amistoso seria parte desta preparação visando o restante da temporada.

Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, pode enfrentar o Vasco na pausa para Data Fifa (Foto: Ina Fassbender/AFP)

O Vasco volta a campo no sábado (12), quando enfrenta o Sport, às 21h, em São Januário. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.