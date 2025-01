As vésperas da bola rolar, a partida entre Vasco e Madureira está cercada de polêmica envolvendo a questão da logística das delegações. Em contato com o canal "Atenção, Vascaínos!", a Metrópole, empresa responsável pela organização do evento, esclareceu o assunto.

Em nota, a Metrópole afirmou que não foi possível achar passagens num mesmo voo na quantidade necessária para a delegação do Madureira. A empresa conseguiu apenas para a volta.

Além disso, a Metrópole afirmou que antecipou a viagem do Madureira, em um dia, e arcou com as despesas e hospedagem, para disponibilizar tempo de descanso. Os clube se enfrentam às 21h30 desta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia.

Confira a nota na íntegra abaixo:

"O contrato apontava voo fretado para o Vasco e passagens aéreas para o Madureira. Porém, para a ida, não foi possível achar passagens em um mesmo voo na quantidade necessária para a delegação do Madureira.

Conseguimos apenas para a volta.

Diante disso, o Madureira pleiteou ao Vasco compartilhar o voo fretado somente na ida, mas o Vasco não concordou.

O avião comporta 174 passageiros e a delegação do Vasco compõe-se de 75 componentes.

Visando minimizar o desconforto do Madureira, o Metrópoles antecipou em um dia a viagem da delegação, arcando com despesas e hospedagem, para disponibilizar mais tempo para descanso."

Carille vai estrear pelo Vasco contra o Madureira (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O que aconteceu entre Vasco e Madureira?

