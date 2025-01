O Vasco foi a público para rebater a nota do Madureira em que o Tricolor Suburbano afirmou que foi impedido pelo Cruz-Maltino de compartilhar o voo para Manaus. Os times se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

- Por contrato e cláusula expressa, é responsabilidade exclusiva do promotor do evento arcar com todos os custos e responsabilidades inerentes à logística, hospedagem e demais despesas da equipe adversária do Vasco. A alegação de que o Vasco "impediu" algo é tão fantasiosa quanto um enredo de escola de samba. Quem organiza a logística é o promotor do evento, não o Vasco - disse o clube em trecho.

Além disso, o Cruz-Maltino afirmou que o Madureira desconhece como se organiza eventos. O Cruz-Maltino finalizou a nota em tom de ironia.

Carille fará a estreia contra o Madureira (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Confira a nota do Vasco na íntegra:

"O VASCO DA GAMA vem a público esclarecer e rebater a manifestação - fora de tom - do Madureira EC sobre os acontecimentos relacionados à logística para o jogo em Manaus.

Por contrato e cláusula expressa, é responsabilidade exclusiva do promotor do evento arcar com todos os custos e responsabilidades inerentes à logística, hospedagem e demais despesas da equipe adversária do Vasco. A alegação de que o Vasco "impediu" algo é tão fantasiosa quanto um enredo de escola de samba. Quem organiza a logística é o promotor do evento, não o Vasco.

Ao “jogar para a galera”, os dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos. Não se trata de “uma carona”. O Vasco se posicionou para defender os dois clubes que devem ser respeitados pelos organizadores dessa ou de qualquer outra partida. Vasco e Madureira têm direitos.

Mas os dirigentes do Madureira tiveram dificuldades de interpretação e desfilaram ignorância.

A tentativa de transferir responsabilidades para o Vasco é uma demonstração de desconhecimento de como se organiza um evento esportivo. Causa estranheza que o Madureira tenha confundido a logística de um jogo oficial e direitos contratuais com um evento recreativo ou uma excursão.

Caso os dirigentes do Madureira EC queiram aprender sobre competência e organização, podem buscar inspiração nas grandes escolas de samba da sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome do tradicional bairro de Madureira para todo o Brasil e o mundo como exemplo de excelência.

Por fim, agradecemos a lembrança da nossa história e do legado de nossos grandes dirigentes. A diferença é que, no Vasco, lidamos com a realidade e não com a ficção."