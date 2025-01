Por onde anda Dedé, ex-Vasco e Cruzeiro?

Dedé foi um dos zagueiros mais marcantes do futebol brasileiro no início da década de 2010. Conhecido por sua força física, bom posicionamento e habilidade no jogo aéreo, o jogador ganhou o apelido de "Mito" enquanto defendia o Vasco da Gama. Sua carreira, porém, enfrentou altos e baixos, marcados por lesões que interromperam momentos promissores. Após brilhar nos gramados, Dedé continua ligado ao futebol, enquanto reflete sobre o impacto que teve em sua trajetória como atleta. O Lance! te conta por onde anda Dedé.

A carreira de Dedé

Dedé começou sua trajetória no Volta Redonda, clube que o revelou em 2008. Sua qualidade rapidamente chamou a atenção de grandes times, e ele foi contratado pelo Vasco da Gama em 2009. No clube carioca, viveu o auge de sua carreira, sendo peça fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2011. Suas atuações impressionaram a torcida e a mídia esportiva, que o reconheceu como um dos melhores zagueiros do país naquela época.

Em 2013, Dedé foi contratado pelo Cruzeiro, em uma das maiores transferências do futebol brasileiro para um zagueiro. Em Belo Horizonte, continuou sua trajetória vitoriosa, sendo bicampeão do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014. Além disso, participou da conquista da Copa do Brasil em 2018, reforçando sua reputação como um dos grandes nomes de sua posição.

No entanto, a sequência de lesões, principalmente nos joelhos, impactou significativamente sua carreira. Entre 2019 e 2021, Dedé teve poucas oportunidades de jogar pelo Cruzeiro e acabou deixando o clube. Após um período de recuperação, ele tentou retomar sua carreira em times menores, mas os problemas físicos continuaram dificultando seu retorno ao auge.

Clubes da carreira

2008–2009: Volta Redonda

2009–2013: Vasco da Gama

2013–2021: Cruzeiro

2022: Ponte Preta

2022: Athletico Paranaense

Por onde anda Dedé?

Após deixar o Athletico Paranaense, Dedé passou a se dedicar a projetos ligados ao futebol fora dos gramados. Atualmente, ele está envolvido em iniciativas voltadas para jovens atletas, com foco em preparar novos talentos para o mundo do futebol. Dedé também é frequentemente convidado para comentar jogos e eventos esportivos, onde compartilha sua vasta experiência.

Além disso, ele tem se dedicado a cuidar de sua saúde e reforçar sua recuperação física. Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos como jogador, Dedé continua sendo uma figura admirada por torcedores e colegas de profissão, que reconhecem sua determinação e amor pelo esporte.

O legado do "Mito"

Dedé será sempre lembrado como um dos melhores zagueiros de sua geração. Sua passagem pelo Vasco da Gama e pelo Cruzeiro deixou marcas indeléveis na história dos dois clubes, e suas conquistas ainda são celebradas pelos torcedores. Fora dos gramados, Dedé demonstra que o futebol vai além das quatro linhas, investindo em ações que ajudam a construir o futuro do esporte no Brasil.