No Campeonato Carioca, o Vasco e Madureira duelam nesta quinta-feira (23). O jogo acontecerá na Arena da Amazônia, com mando do Cruz de Malta e a bola rolará a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo será válido pela 4ª rodada do Carioca e terá transmissão da Band (Canal Aberta), do Premiere (Pay-per-view), VascoTV (YouTube) e do Canal GOAT (YouTube).

O Cruz de Malta ainda não venceu no Campeonato Carioca e busca retomar o caminho da vitória. São três jogos e três empates e o time ocupa a 9ª colocação na tabela. No duelo entre Vasco e Madureira, o Gigante da Colina deve vir com a equipe titular para buscar os três pontos e respirar na tabela. Além disso, Lucas Oliveira e Tchê Tchê devem fazer suas estreias vestindo a camisa do Vasco da Gama.

O Madureira, por outro lado, faz campanha mista no Campeonato Carioca. O time tem uma vitória, um empate e uma derrota na competição, sendo respectivamente contra as equipes do Volta Redonda, Flamengo e Portuguesa-RJ e ocupa a 5º colocação no Carioca.

Madureira derrotou Volta Redonda na estreia do Carioca, no Conselheiro Galvão (Foto: Divulgação/Volta Redonda)

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Amazônia, em Manaus, no Amazonas

📺 Onde assistir: Band (Canal Aberta), Premiere (Pay-per-view), VascoTV (YouTube) e Canal Goat (YouTube).

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Philippe Coutinho; Dimitri Payet e Vegetti.



MADUREIRA: Mota; Celsinho, Arthur, Marcão e Evandro; Wallace, Wagninho, Marquinho Carioca, Marcinho, Renato Henrique e Minho.

