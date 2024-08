Jogadores se envolvem em confusão após final de Vasco x Athletico-PR (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O fim do confronto entre Vasco e Athletico-PR, pelo Brasileirão, foi marcado por uma confusão entre jogadores e membros das comissões das duas equipes em São Januário. Um dos seguranças do Cruz-Maltino, conhecido como Betinho, tentou acertar os atletas do Furacão com socos, e chegou a ser empurrado pelo lateral-esquerdo Fernando.

Na súmula, o árbitro da partida, Jonathan Benkenstein Pinheiro, relatou um cartão vermelho para o defensor paranaense após ser chamado para revisão no VAR. A punição não foi mostrada para o atleta, que já havia se encaminhado para seu vestiário, mas foi informada ao capitão do Athletico, Thiago Heleno.

- Relato que, após o término do jogo, na entrada do túnel de acesso de ambas equipes, foi identificada a presença do sr. Roberto Barbosa Gama (Betinho), segurança do Vasco. Informo que o mesmo trocou socos com o atleta nº6, Fernando, do Athletico-PR. Após a revisão das imagens sugeridas pelo VAR, expulsei o atleta. Não foi possível apresentar o cartão vermelho porque ele já estava no vestiário, sendo assim informado ao capitão da equope. O nome do segurança foi informado pelo delegado da partida porque o mesmo já havia se ausentado do campo de jogo - afirmou Jonathan, em súmula.

Expulsão de Fernando é informada em súmula de Vasco x Athletico-PR (Foto: Reprodução)

Com a bola rolando, o Furacão foi derrotado por 2 a 1 na Colina. Gabriel abriu o placar ainda na primeira etapa, mas Emerson Rodríguez deixou tudo igual já em meados do segundo tempo, e Vegetti, a quatro minutos do fim, virou o confronto. O Vasco saltou para a oitava colocação do Brasileirão, com 31 pontos, e ultrapassou os paranaenses, que ficaram em décimo, com 29.