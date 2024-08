Ex-Vasco critica postura de segurança do clube em confusão: ‘Imagem fica manchada’

Confusão marcou o fim de jogo entre Vasco e Athletico Paranaense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Vasco e Athletico Paranaense, em São Januário, ficou marcado por uma grande confusão na última segunda-feira (26). Após o apito final, jogadores do Furacão se envolveram em confusão com um segurança do Cruzmaltino, que tentou atingir os atletas com socos. No programa "Boleiragem", do sportv, Ramon, ex-jogador do Vasco, criticou a postura do profissional do clube carioca.

- O segurança está ali para zelar pelos jogadores. O campo é lugar dos jogadores atuarem, eles são as estrelas. Os que estão fora do campo tem que zelar por aqueles que estão lá dentro. Foi lamentável. Não é só o Vasco. Os jogadores do Athletico Paranaense também são culpados, mas é uma cena que só traz coisas ruins para o nosso futebol. Nossa imagem fica muito manchada - comentou Ramon.

A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo, à beira do gramado. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários. Em coletiva de imprensa, Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Vasco, pediu desculpas pela atitude do segurança e afirmou que o clube irá tomar "medidas administrativas".