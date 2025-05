A decisão liminar que retirou a 777 Partners do controle da SAF do Vasco segue mantida pela Justiça. Com isso, a gestão de Pedrinho continuará tocando o futebol cruz-maltino. A partir daí, quais devem ser os próximos passos? O Lance! responde abaixo.

A 777 Partners ainda tinha esperança de que poderia retomar o controle da SAF. Os advogados da empresa norte-americana adotaram a estratégia de travar a arbitragem para reassumir o futebol do Vasco com uma possível reversão da liminar na Justiça.

A arbitragem estava parada porque a 777 Partners questionava a escolha dos árbitros do Vasco. O clube também fez indagações sobre o árbitro da empresa norte-americana, mas em momento algum a associação quis travar o andamento do processo.

Agora o que resta à 777 é justamente a arbitragem, já que não cabe recurso para esta decisão. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com o recurso julgado, a tendência é de que o processo da arbitragem ande. Até porque o maior interesse entre as partes é de que a questão seja solucionada o quanto antes.

O que deve ser julgado na arbitragem? Tem chance da 777 Partners/A-CAP reassumirem o Vasco?

No ponto de vista da gestão do Pedrinho, o retorno da 777 Partners e da A-CAP é inviável. A expectativa é de que sejam julgadas as perdas e danos.

- A volta da 777 e da A-CAP é inviável do ponto de vista jurídico e de gestão. Quem vai gerir o clube se eu não sei nem quem assina procuração? Quem vai ser o gestor? Para mim não se discute a volta da 777 ou A-CAP. Vai se discutir é perdas e danos - opinou Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, em entrevista ao canal "Expresso 1923". E complementou:

- Eles vão falar: "você acha que o Vasco deve R$ 310 milhões do que eu aportei". E eu vou falar do outro lado: "você me deu um prejuízo de R$ 400 milhões. Você me deve R$ 100 milhões".

Quem são os árbitros?

Árbitra presidente: Paula Andrea Forgioni¹

Vasco: Luciano Bandeira Arantes²

777 Partners: Maurício Almeida Prado

¹Tem o maior peso na disputa. Em caso de divergência entre os três árbitro, o da presidente que prevalece.

²Vale lembrar que a 777 impugnou a indicação do Vasco. O clube se posicionou no sentido de que a impugnação é mais uma tentativa de criar uma cortina de fumaça.

Cabe indenização ao Vasco?

O Vasco vai buscar uma indenização pelos danos sofridos. O clube também quer responsabilizar todos os gestores.