Vasco volta às competições nacionais de base após dois anos

O ano de 2025 será importante para a base do Vasco. O Cruz-Maltino está de volta à Copa do Brasil e Brasileirão sub-17 e sub-20.

O Vasco deu um salto no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Antes, o Cruz-Maltino estava na 22ª posição e, agora está na 15ª colocação.

A CBF permite os 20 primeiros do ranking nas principais competições de base do país. A classificação é feita com base no desempenho dos times.

Em 2023 e 2024, o Vasco ficou de fora das categorias sub-17 e sub-20. O clube pediu para que a base tivesse um ranking próprio, mas a mudança na direção da CBF atrasou a negociação.

O Vasco também poderá definir se vai querer disputar o Brasileirão de Aspirantes. Neste ano, o Cruz-Maltino dependeu de desistências. Na competição, o clube usou o sub-20 para dar rodagem aos jogadores.

