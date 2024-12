Renato Gaúcho pode reencontrar velhos conhecidos no Vasco

Na mira do Vasco para a próxima temporada, Renato Gaúcho pode reencontrar velhos conhecidos no clube carioca. No passado, o profissional já trabalhou com Pedrinho, Philippe Coutinho e Alex Teixeira no Cruz-Maltino.

Com duas passagens pelo Gigante da Colina, o comandante trabalhou com o trio na curta passagem no fim de 2008. Na época, o treinador havia sido contratado com o objetivo de livrar o clube de sua primeira queda para a Série B, o que não foi possível.

Naquele período curto de 13 jogos, Renato Gaúcho comandou Pedrinho e Alex Teixeira em campo, enquanto deu oportunidades em treinos para Philippe Coutinho. Atualmente, dois seguem jogando, enquanto outro é presidente do clube e negocia o retorno do técnico.

Com Portaluppi, Alex Teixeira era um dos grandes expoentes daquele Vasco e foi titular em todos os jogos com o treinador. Na época, o atacante só havia desfalcado o Gigante da Colina em uma partida por excesso de cartões amarelos.

Enquanto isso, Coutinho gerava uma enorme expectativa nas categorias de base, embora tenha feito sua estreia somente em 2009. E há uma grande esperança de que o camisa 11 consiga render bem em 2025 com uma pré-temporada planejada e readaptado ao futebol brasileiro.

O único papel que irá se inverter é com Pedrinho. Como jogador, o meia teve poucas chances com Renato Gaúcho em 2008, mas agora será o "patrão" do treinador e um dos responsáveis por buscar recolocar o Vasco nos trilhos.

Apesar do recente trabalho aquém do esperado no Grêmio, Renato Gaúcho tem a chance de trabalhar com profissionais de sua confiança e no Rio de Janeiro, cidade cujo o técnico é adaptado. Cotado como um dos melhores comandantes do país nos últimos anos, Portaluppi também tem a oportunidade de comprovar sua qualidade após um questionável 2024.