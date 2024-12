Como anda Andrey Santos, cria do Vasco, no futebol europeu?

Andrey Santos, 20 anos, é uma promessa do futebol brasileiro. Revelado pelo Vasco da Gama, presente em todas as categorias de base da Seleção Brasileira, o jovem volante se transferiu ao Chelsea, mas, emprestado, tem se destacado muito no Campeonato Francês, pelo Strasbourg.

O volante pertence ao Chelsea, mas neste ano foi emprestado ao Strasbourg em fevereiro deste ano, no meio da temporada europeia, para adquirir experiência e não demorou para cair nas graças da torcida. No Campeonato Francês (temporada 24/25), Andrey já soma 6 gols, mesmo sendo volante.

Andrey Santos, volante do Strasbourg (Foto: Reprodução/Instagram)

Com uma campanha modesta, o Strasbourg ocupa a 13º colocação na competição francesa. O jogador busca se consolidar na equipe para retornar ao Chelsea, clube no qual possui contrato até o final de 2030. Aos 20 anos, Andrey vê no inflado elenco do Chelsea, a maior dificuldade para se firmar no clube inglês.

Números de Andrey na temporada 24/25

14 jogos

6 gols (!)

2.1 finalizações p/ marcar (!)

53 desarmes (1º da Ligue 1!)

108 duelos ganhos (1º da Ligue 1!)

90 bolas recuperadas (!)

76% acerto no passe longo (25/33!)

Dados do Sofascore

Andrey Santos tem se destacado pelo Strasbourg

O capitão da Seleção Brasileira sub-23 já foi eleito a "Joia do Mês" de março na Ligue 1, por conta de suas boas atuações, contribuindo tanto defensivamente quanto na criação de jogadas para o grupo. Além disso, também foi eleito jogador do mês de abril pelo clube.

Carreira na Seleção

Andrey Santos passou por todas as categorias de base da Seleção Brasileira. O jogador foi titular na equipe que disputou a Copa do Mundo Sub-20, no ano passado, disputada na Argentina. Na competição, o Brasil foi eliminado para Israel nas quartas de final após derrota por 3 a 2.

No time principal, Andrey Santos foi convocado por Ramón Menezes e esteve em campo na derrota do Brasil para o Marrocos por 2 a 1, em amistoso disputado em março de 2023.