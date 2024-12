Pedrinho, presidente do Vasco, garantiu a permanência de Payet e Coutinho no Cruz-Maltino, para a próxima temporada. A entrevista foi realizada no canal do YouTube "Fanático Vascaíno", do jornalista Fábio Azevedo.

Payet e Coutinho ficam no Vasco

- O Payet, eu não tenho o que reclamar nessa reta final dele. É um cara que se dedicou, que se entregou e que demonstrou interesse. Então, assim, o que eu peço é profissionalismo. Jogar bem ou jogar mal é subjetivo. Ele tem que treinar, tem que se dedicar, se empenhar, respeitar o clube e respeitar os jogadores - disse.

- São dois jogadores (Payet e Coutinnho) de volume alto. Mas não tem o que fazer, a não ser honrar o contrato e esperar uma resposta técnica dos dois. Eles têm contrato e vai ser cumprido o contrato. A não ser que exista algum problema de um lado ou de outro, que tenha que ter alguma negociação, mas, a princípio, não tem nada disso - completou Pedrinho.

Coutinho e Payet terminaram a primeira temporada como companheiros de equipe do Vasco com pouco tempo em campo juntos. Apesar de pedidos de parte da torcida vascaína para ver a dupla no time titular, os meias atuaram por apenas 111 minutos um ao lado do outro e estiveram juntos entre os onze iniciais apenas uma vez em 2024.

Payet, Coutinho e Vegetti treinando pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Pedrinho desmente fake news

Durante a entrevista, Pedrinho aproveitou para desmentir uma série de especulações que estavam sendo vinculadas ao seu nome e ao nome do Vasco. Assuntos como a venda da SAF,

- Tudo que foi dito essa semana: compra da A-CAP, mentira; investidor já fez proposta à vista, mentira; investidor quer fazer estádio, mentira; a proposta do investidor tal, mentira; Pedrinho gosta da cadeira e não quer vender o Vasco, mentira; Luís Castro tem proposta na mesa, mentira - disse.

- Todas as minhas entrevistas estão sendo para desmentir. Entao, assim, que o torcedor possa escolher melhor quem ele quer ouvir, ou ele ouça todos e veja que tem credibilidade - finalizou.

Pedrinho em entrevista ao jornalista Fábio Azevedo (Foto: Reprodução/Fanático Vascaíno)

A notícia mais recente, apurada pelo Lance!, é que o Vasco tem um acordo encaminhado com a Nike para vestir a camisa cruz-maltina em 2026. O Cruz-Maltino deve receber cerca de R$ 26 milhões por ano da fornecedora de material esportivo.

