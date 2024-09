Artilheiros do Vasco: conheça os 10 maiores da história

Roberto Dinamite está no topo dos artilheiros do Vasco, com 708 gols. (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:26 • São Paulo

O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro, sempre contou com grandes artilheiros que brilharam nos gramados e ajudaram a escrever a história do clube. Esses jogadores, conhecidos por seu talento e faro de gol, foram fundamentais em várias conquistas e marcaram época em São Januário. Ao longo dos anos, os artilheiros do Vasco foram responsáveis por momentos de alegria e vitórias que seguem vivos na memória dos torcedores vascaínos.

Entre os maiores artilheiros do Vasco, nomes como Roberto Dinamite e Romário se destacam, mas a história do clube também foi marcada por outros grandes craques que fizeram parte de diferentes gerações. Seja em campeonatos nacionais, estaduais ou internacionais, esses goleadores deixaram suas marcas nas redes e garantiram sua posição como lendas no clube. Confira os 10 maiores artilheiros do Vasco e seus feitos dentro de campo.

Um dos maiores artilheiros do Vasco, Romário fez história no clube. (Foto: Vasco)

Maiores artilheiros do Vasco na história

1 - Roberto Dinamite – 708 gols

Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco e do futebol brasileiro, com 708 gols. Ele brilhou entre as décadas de 1970 e 1990, sendo uma lenda viva do clube. Com seu talento incomparável, Dinamite foi responsável por liderar o time em momentos decisivos, incluindo a conquista do Campeonato Brasileiro de 1974. Seus gols, principalmente em clássicos cariocas, são lembrados até hoje pela torcida.

2 - Romário – 326 gols

Romário, o "Baixinho", marcou 326 gols em suas passagens pelo Vasco, sendo um dos maiores artilheiros da história do clube. Romário foi decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro de 2000 e encantou os torcedores com sua habilidade única dentro da área. Além dos gols, Romário trouxe ao Vasco seu carisma e liderança, características que o tornaram um dos maiores ídolos da torcida.

3 - Ademir de Menezes – 301 gols

Ademir de Menezes, conhecido como "Queixada", marcou 301 gols pelo Vasco e foi um dos principais nomes do histórico time do "Expresso da Vitória", na década de 1940. Ele foi peça chave nas conquistas estaduais e nacionais do clube, destacando-se pelo seu estilo de jogo forte e decidido. Ademir de Menezes também fez história pela Seleção Brasileira, sendo um dos grandes nomes da Copa de 1950.

4 - Pinga – 250 gols

Pinga foi um dos maiores artilheiros do Vasco nas décadas de 1950 e 1960, com 250 gols. Conhecido por sua precisão nas finalizações e habilidade técnica, Pinga fez parte de momentos gloriosos do clube, ajudando o Vasco a se consolidar como uma das principais potências do futebol brasileiro. Sua regularidade e talento o colocam entre os grandes ídolos vascaínos.

5 - Russinho – 230 gols

Russinho marcou 230 gols pelo Vasco e foi um dos grandes atacantes do clube na década de 1930. Sua presença em campo sempre garantia perigo aos adversários, e seus gols ajudaram o Vasco a conquistar importantes títulos estaduais. Russinho foi um dos primeiros grandes ídolos da torcida vascaína e seu nome é lembrado até hoje como uma referência no ataque.

6 - Ipojucan – 225 gols

Ipojucan é outro grande nome entre os artilheiros do Vasco, com 225 gols marcados nas décadas de 1940 e 1950. Além de sua qualidade técnica, ele se destacava pelo seu estilo de jogo versátil, sendo capaz de atuar em várias posições do ataque. Sua capacidade de decidir jogos importantes o tornou uma peça chave nas conquistas do clube durante sua época.

7 - Vavá – 191 gols

Vavá, conhecido como "Leão da Copa", marcou 191 gols pelo Vasco e foi um dos maiores atacantes do clube nas décadas de 1950 e 1960. Além de seu sucesso com o Vasco, Vavá também fez história na Seleção Brasileira, sendo um dos artilheiros da conquista das Copas do Mundo de 1958 e 1962. Seu faro de gol e sua garra em campo fizeram dele um ídolo nacional.

8 - Sabará – 165 gols

Sabará marcou 165 gols pelo Vasco nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos maiores ídolos do clube naquela época. Ele era conhecido por sua velocidade e habilidade com a bola, além de ser um jogador decisivo em clássicos contra os maiores rivais. Sabará ajudou o Vasco a conquistar importantes títulos e seu nome é sempre lembrado pela torcida.

9 - Lelé – 147 gols

Lelé, com 147 gols, foi um dos grandes atacantes do Vasco nos anos 1940. Ele fez parte do time que conquistou o campeonato estadual em várias ocasiões e se destacou pela sua capacidade de finalização precisa. Lelé é lembrado como um dos primeiros grandes artilheiros do clube, sendo peça importante na formação do Vasco como uma força no futebol carioca.

10 - Valdir Bigode – 144 gols

Valdir Bigode marcou 144 gols pelo Vasco nos anos 1990, sendo um dos maiores ídolos daquela geração. Seu estilo combativo e sua capacidade de decidir jogos importantes, especialmente em clássicos, fizeram dele um jogador querido pela torcida. Valdir foi decisivo na conquista de títulos estaduais e é lembrado como um dos grandes artilheiros do Vasco.