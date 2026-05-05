Vasco divulga informações de ingressos para duelo com Athletico-PR pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 15° rodada do Brasileirão
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O Vasco divulgou as informações para a venda de ingressos do confronto diante do Athletico-PR, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada no dia 10 de maio de 2026, às 20h30, em São Januário. Para este jogo, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial.
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📅 Informações da partida entre Vasco x Athletico-PR
Data: 10/05/2026
Horário: 20h30
Local: São Januário
Abertura dos portões: 18h30
Fechamento: Ao fim do primeiro tempo
🎟️ Venda de ingressos
Abertura para sócios: 05/05 às 12h
Público geral, gratuidades e visitante: 06/05 às 12h
Encerramento: 10/05 às 21h15
🌐 Onde comprar
Sócio Gigante: sociogigante.com/ingressos e Vasco APP
Sócio Estatutário: sociovasco.com.br
Público geral, gratuidades e visitante: vasco.eleventickets.com
⏰ Ondas de compra (prioridade por planos)
05/05 às 12h: Estatutário e Dinamite Eterno
05/05 às 14h: Gigante ★★★★★
05/05 às 16h: Gigante ★★★★
05/05 às 18h: Gigante ★★★
05/05 às 20h: Gigante ★★ e Norte a Sul
06/05 às 10h: Camisas Negras e Coração Infantil
06/05 às 12h: Público geral, gratuidade e visitante
💰 Valores dos ingressos para Vasco x Athletico-PR
🏟️ Arquibancada
Dinamite Eterno: Check-in
Gigante ★★★★★: R$ 30
Gigante ★★★★: R$ 36
Gigante ★★★: R$ 42
Gigante ★★: R$ 48
Estatutário e Norte a Sul: R$ 60
Camisas Negras: R$ 84
Público geral: R$ 120 (meia: R$ 60)
⭐ VIP
Dinamite Eterno: Check-in
Gigante ★★★★★: R$ 40
Gigante ★★★★: R$ 48
Gigante ★★★: R$ 56
Gigante ★★: R$ 64
Estatutário e Norte a Sul: R$ 80
Camisas Negras: R$ 112
Público geral: R$ 160 (meia: R$ 80)
🪑 Social
Dinamite Eterno: Check-in
Gigante ★★★★★: R$ 50
Gigante ★★★★: R$ 60
Gigante ★★★: R$ 70
Gigante ★★: R$ 80
Estatutário e Norte a Sul: R$ 100
Camisas Negras: R$ 140
Público geral: R$ 200 (meia: R$ 100)
🟡 Visitante
Inteira: R$ 200
Meia: R$ 100
📲 Biometria facial obrigatória
O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por reconhecimento facial
O torcedor deve acessar seu cadastro no site sociogigante.com.br e clicar em "Biometria"
A captura facial será feita automaticamente e é necessário anexar o documento solicitado
Após isso, basta aguardar a confirmação por e-mail
👥 Convidado de sócio
Deve realizar cadastro em vasco.eleventickets.com como público geral
Fazer a biometria facial no sistema
Ser vinculado pelo sócio titular no momento da compra
Após a vinculação, não será permitida a troca do convidado
🎫 Gratuidades para Vasco x Athletico-PR
Disponíveis a partir de 06/05 de forma online
Limitadas a 10% da capacidade do setor de arquibancada
Crianças de 3 a 11 anos devem estar vinculadas a um adulto com ingresso
Crianças até 2 anos não precisam de gratuidade
Idosos a partir de 60 anos devem apresentar documento com foto
Pessoas com deficiência precisam cadastrar o benefício no site e enviar documentação como Cartão PCD, RioCard Social ou laudo médico com CID
Acompanhante só será permitido quando houver previsão legal ou indicação no laudo
Torcedores com TEA podem acessar o Camarote da Inclusão (setor 33/34) pelo Portão 3
É necessário apresentar laudo médico ou CipTEA
Acompanhante segue as mesmas regras de cadastro e biometria
🚪 Acesso ao estádio por setor
Arquibancada e gratuidades: Portões 5, 8 e 9
VIP e Camarote da Inclusão: Portão 3
Social: Portão Principal, 19 e R-1
Visitante: Portão 11
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