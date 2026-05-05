O Vasco divulgou as informações para a venda de ingressos do confronto diante do Athletico-PR, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada no dia 10 de maio de 2026, às 20h30, em São Januário. Para este jogo, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial.

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📅 Informações da partida entre Vasco x Athletico-PR

Data: 10/05/2026

Horário: 20h30

Local: São Januário

Abertura dos portões: 18h30

Fechamento: Ao fim do primeiro tempo

🎟️ Venda de ingressos

Abertura para sócios: 05/05 às 12h

Público geral, gratuidades e visitante: 06/05 às 12h

Encerramento: 10/05 às 21h15

🌐 Onde comprar

Sócio Gigante: sociogigante.com/ingressos e Vasco APP

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público geral, gratuidades e visitante: vasco.eleventickets.com

⏰ Ondas de compra (prioridade por planos)

05/05 às 12h: Estatutário e Dinamite Eterno

05/05 às 14h: Gigante ★★★★★

05/05 às 16h: Gigante ★★★★

05/05 às 18h: Gigante ★★★

05/05 às 20h: Gigante ★★ e Norte a Sul

06/05 às 10h: Camisas Negras e Coração Infantil

06/05 às 12h: Público geral, gratuidade e visitante

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💰 Valores dos ingressos para Vasco x Athletico-PR

🏟️ Arquibancada

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★: R$ 30

Gigante ★★★★: R$ 36

Gigante ★★★: R$ 42

Gigante ★★: R$ 48

Estatutário e Norte a Sul: R$ 60

Camisas Negras: R$ 84

Público geral: R$ 120 (meia: R$ 60)

⭐ VIP

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★: R$ 40

Gigante ★★★★: R$ 48

Gigante ★★★: R$ 56

Gigante ★★: R$ 64

Estatutário e Norte a Sul: R$ 80

Camisas Negras: R$ 112

Público geral: R$ 160 (meia: R$ 80)

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🪑 Social

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★: R$ 50

Gigante ★★★★: R$ 60

Gigante ★★★: R$ 70

Gigante ★★: R$ 80

Estatutário e Norte a Sul: R$ 100

Camisas Negras: R$ 140

Público geral: R$ 200 (meia: R$ 100)

🟡 Visitante

Inteira: R$ 200

Meia: R$ 100

📲 Biometria facial obrigatória

O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por reconhecimento facial

O torcedor deve acessar seu cadastro no site sociogigante.com.br e clicar em "Biometria"

A captura facial será feita automaticamente e é necessário anexar o documento solicitado

Após isso, basta aguardar a confirmação por e-mail

👥 Convidado de sócio

Deve realizar cadastro em vasco.eleventickets.com como público geral

Fazer a biometria facial no sistema

Ser vinculado pelo sócio titular no momento da compra

Após a vinculação, não será permitida a troca do convidado

🎫 Gratuidades para Vasco x Athletico-PR

Disponíveis a partir de 06/05 de forma online

Limitadas a 10% da capacidade do setor de arquibancada

Crianças de 3 a 11 anos devem estar vinculadas a um adulto com ingresso

Crianças até 2 anos não precisam de gratuidade

Idosos a partir de 60 anos devem apresentar documento com foto

Pessoas com deficiência precisam cadastrar o benefício no site e enviar documentação como Cartão PCD, RioCard Social ou laudo médico com CID

Acompanhante só será permitido quando houver previsão legal ou indicação no laudo

Torcedores com TEA podem acessar o Camarote da Inclusão (setor 33/34) pelo Portão 3

É necessário apresentar laudo médico ou CipTEA

Acompanhante segue as mesmas regras de cadastro e biometria

Estádio de São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

🚪 Acesso ao estádio por setor

Arquibancada e gratuidades: Portões 5, 8 e 9

VIP e Camarote da Inclusão: Portão 3

Social: Portão Principal, 19 e R-1

Visitante: Portão 11

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