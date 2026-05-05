Vasco encerra preparação para o jogo contra o Audax Italiano; veja provável escalação
Apenas três jogadores que foram titulares contra o Flamengo viajaram para o Chile
O Vasco encerrou, nesta segunda-feira (5), a preparação para o confronto diante do Audax Italiano, válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), e será disputada no Estádio Santa Laura, em Santiago, casa da Unión Española.
Com uma delegação bastante modificada, o Cruzmaltino deve ir a campo com uma equipe alternativa, priorizando a gestão física do elenco.
A provável escalação conta com: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, JP e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e Spinelli.
Apenas três jogadores do Vasco que iniciaram o clássico contra o Flamengo no último fim de semana estão disponíveis: Paulo Henrique, Barros e Lucas Piton. Os dois primeiros, inclusive, estão suspensos no Campeonato Brasileiro Série A e não enfrentarão o Athletico Paranaense na próxima rodada.
Outro destaque da lista de relacionados é a forte presença de jovens da base: ao todo, dez atletas do sub-20 foram incluídos na delegação, reforçando a estratégia adotada pelo clube também em partidas anteriores da competição continental.
Relacionados do Vasco para enfrentar o Audax Italiano
Goleiros
Daniel Fuzato
Phillipe Gabriel
Pablo
Zagueiros
Saldivia
Lucas Freitas
Bruno André
Wallace Falcão
Laterais
Breno Vereza
Avellar
Alison
Paulo Henrique
Lucas Piton
Meias
Gustavo Guimarães
Barros
Tchê Tchê
Samuel
Ramon Rique
Zuccarello
Matheus França
Atacantes
Nuno Moreira
Marino
Andrey Fernandes
Spinelli
Fora de campo, a equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão determinada pela Conmebol.
✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)
