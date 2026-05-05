Vasco encerra preparação para o jogo contra o Audax Italiano; veja provável escalação

Apenas três jogadores que foram titulares contra o Flamengo viajaram para o Chile

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
19:07
Elenco do Vasco treina no Estádio Santa Laura, casa da Unión Española, antes do confronto contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
Elenco do Vasco treina no Estádio Santa Laura, casa da Unión Española, antes do confronto contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
O Vasco encerrou, nesta segunda-feira (5), a preparação para o confronto diante do Audax Italiano, válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), e será disputada no Estádio Santa Laura, em Santiago, casa da Unión Española.

Com uma delegação bastante modificada, o Cruzmaltino deve ir a campo com uma equipe alternativa, priorizando a gestão física do elenco.

A provável escalação conta com: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, JP e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e Spinelli.

Daniel Fuzato em treino do Vasco, no Chile (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Apenas três jogadores do Vasco que iniciaram o clássico contra o Flamengo no último fim de semana estão disponíveis: Paulo Henrique, Barros e Lucas Piton. Os dois primeiros, inclusive, estão suspensos no Campeonato Brasileiro Série A e não enfrentarão o Athletico Paranaense na próxima rodada.

Outro destaque da lista de relacionados é a forte presença de jovens da base: ao todo, dez atletas do sub-20 foram incluídos na delegação, reforçando a estratégia adotada pelo clube também em partidas anteriores da competição continental.

Relacionados do Vasco para enfrentar o Audax Italiano

Goleiros
Daniel Fuzato
Phillipe Gabriel
Pablo

Zagueiros
Saldivia
Lucas Freitas
Bruno André
Wallace Falcão

Laterais
Breno Vereza
Avellar
Alison
Paulo Henrique
Lucas Piton

Meias
Gustavo Guimarães
Barros
Tchê Tchê
Samuel
Ramon Rique
Zuccarello
Matheus França

Atacantes
Nuno Moreira
Marino
Andrey Fernandes
Spinelli

Fora de campo, a equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão determinada pela Conmebol.

✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

