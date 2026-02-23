A Ferj divulgou a súmula da partida entre Vasco e Fluminense deste domingo (22), pela semifinal do Campeonato Carioca. O principal ponto do documento é a justificativa da expulsão de Luis Zubedía, que recebu o cartão após invadir o campo para protestar com a arbitragem.

Tudo começou quando o argentino iniciou uma reclamação com a arbitragem, aos 24 minutos do primeiro tempo. O árbitro Jodis Nascimento de Souza, para coibir a ação do treinador, o puniu com cartão amarelo. Zubeldía insistiu em argumentar contra a autoridade. A atitude gerou a expulsão do técnico.

Diante do cartão vermelho apresentado pela arbitragem, o treinador se descontrolou e invadiu o campo para discutir com Jodis Nascimento de Souza. O argentino precisou ser controlado por membros da comissão técnica e jogadores do Tricolor.

Expulsões em Vasco x Fluminense na súmula (Foto: Reprodução)

O treinador chegou ao Fluminense no fim de 2025 com uma fama ruim dos tempos de treinador do São Paulo. No clube paulista, o argentino se envolveu com frequência em polêmicas com a arbitragem e conviveu com suspensões. No Rio de Janeiro, o cenário é outro. Zubeldía teve problema com a arbitragem de forma acentuada pela primeira vez desde que chegou. O técnico apresenta comportamento sereno durante os jogos e com a imprensa.

Vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor chegou a ter Facundo Bernal expulso no meio do segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e leva a vantagem para a segunda partida. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kevin Serna ainda no primeiro tempo.

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), o Fluminense tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).

