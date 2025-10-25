Vasco vê chance de Libertadores crescer e rebaixamento quase zerado; veja probabilidades

O Vasco da Gama vive um momento de otimismo no Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 na última segunda-feira (20), o Gigante da Colina consolidou sua recuperação e entrou definitivamente na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Conheça a história por trás do 'torcedor do Fluminense' que comemorou o gol do Vasco

Atualmente, o time carioca ocupa a oitava posição na tabela, com 39 pontos conquistados. Segundo estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cruzmaltino tem 10,8% de chance de garantir classificação para o principal torneio sul-americano de clubes. Por outro lado, a probabilidade de rebaixamento praticamente não existe: apenas 0,26%.

➡️ Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Vasco também aparece como favorito para a Copa Sul-Americana. Para os times que hoje ocupam da sétima à 12ª colocação, o clube da Colina tem 78,3% de chance de disputar a segunda maior competição internacional do continente em 2026.

continua após a publicidade

Rayan é um dos destaques do Vasco nesta temporada (Foto: Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A campanha recente do time é impressionante. Nos últimos 10 jogos, o Vasco somou 20 pontos, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, desempenho que o coloca como a terceira melhor equipe do segundo turno. O contraste com o primeiro turno é evidente: em 19 partidas, o clube havia somado apenas 19 pontos e figurado entre as piores campanhas da competição.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco encontrou consistência defensiva e se destaca ofensivamente, possuindo o quarto melhor ataque do campeonato com 46 gols marcados. A reação coloca a equipe em posição de sonhar com a Libertadores, ao mesmo tempo em que afasta qualquer risco de queda.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.