Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam em Bragança Paulista em jogo válido pela 30ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Red Bull Bragantino recebe o Vasco da Gama neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv e Premiere.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca cria do Vasco: ‘Metade da Europa quer’
Futebol Internacional23/10/2025
- Vasco
Diretor de Futebol do Vasco sobre renovação com Puma Rodríguez: ‘Há uma oferta’
Vasco23/10/2025
- Vasco
Vasco tenta garantir São Januário como palco da semifinal da Copa do Brasil
Vasco23/10/2025
Ficha do jogo
Red Bull Bragantino X Vasco: como chegam as equipes?
O Vasco vive uma grande recuperação no segundo turno do Brasileirão, somando 20 pontos nos últimos 10 jogos e figurando entre as melhores campanhas da fase. Sob o comando de Fernando Diniz, o time carioca mostrou evolução defensiva e ofensiva, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota no período, além de possuir o quarto melhor ataque do campeonato, com 46 gols. Uma vitória sobre o Bragantino pode colocar o Vasco à frente do Fluminense, dependendo do resultado do jogo entre o Tricolor e o Internacional.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Em contrapartida, o Bragantino atravessa uma fase ruim, com apenas 8 pontos conquistados nas últimas 10 rodadas, desempenho de Z-4 e a segunda pior defesa do returno. O contraste também aparece nos desempenhos em casa e fora: o Massa Bruta é apenas o sexto pior mandante, com 22 pontos em 14 jogos, enquanto o Vasco tem sido eficiente como visitante, ocupando a sexta posição nesse quesito, com 14 pontos em 14 partidas longe do Rio.
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X VASCO
30ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 26 de setembro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques;
📺 Onde assistir: SportTv e Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Leonardo Jardim)
Lucão (Cleiton); Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Eric Ramires, Gabriel, Lucas Barbosa e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Thiago Borbas.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias