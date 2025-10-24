menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam em Bragança Paulista em jogo válido pela 30ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
15:09
Onde assistir RB Bragantino e Vasco
imagem cameraOnde assistir RB Bragantino e Vasco (Foto: Lance!)
O Red Bull Bragantino recebe o Vasco da Gama neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv e Premiere.

Ficha do jogo

RBB
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
BRASILEIRÃO
30ª RODADA
Data e Hora
domingo, 26 de outubro de 2025, às 18h30
Local
Estádio Cícero de Souza Marques
Árbitro
Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

Red Bull Bragantino X Vasco: como chegam as equipes?

O Vasco vive uma grande recuperação no segundo turno do Brasileirão, somando 20 pontos nos últimos 10 jogos e figurando entre as melhores campanhas da fase. Sob o comando de Fernando Diniz, o time carioca mostrou evolução defensiva e ofensiva, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota no período, além de possuir o quarto melhor ataque do campeonato, com 46 gols. Uma vitória sobre o Bragantino pode colocar o Vasco à frente do Fluminense, dependendo do resultado do jogo entre o Tricolor e o Internacional.

Em contrapartida, o Bragantino atravessa uma fase ruim, com apenas 8 pontos conquistados nas últimas 10 rodadas, desempenho de Z-4 e a segunda pior defesa do returno. O contraste também aparece nos desempenhos em casa e fora: o Massa Bruta é apenas o sexto pior mandante, com 22 pontos em 14 jogos, enquanto o Vasco tem sido eficiente como visitante, ocupando a sexta posição nesse quesito, com 14 pontos em 14 partidas longe do Rio.

Vasco x Bragantino
Lucas Piton, do Vasco, disputa bola com Matheus Fernandes, do Bragantino, em partida do primeiro turno do Brasileirão 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X VASCO
30ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 26 de setembro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques;
📺 Onde assistir: SportTv e Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Leonardo Jardim)

Lucão (Cleiton); Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Eric Ramires, Gabriel, Lucas Barbosa e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Thiago Borbas.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

circulo com pontos dentroTudo sobre

