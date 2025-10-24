Conheça a história por trás do 'torcedor do Fluminense' que comemorou o gol do Vasco
Guia de turismo explica como apareceu com a camisa do Tricolor no meio da torcida rival
Uma cena curiosa tomou conta das redes sociais após a vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. No meio da torcida vascaína, um homem foi flagrado comemorando efusivamente um gol do Cruzmaltino — até aí, tudo normal. O detalhe é que ele segurava uma camisa do Fluminense, o que fez muitos acreditarem que se tratava de um tricolor que havia "mudado de lado".
Mas a história é bem diferente. O nome dele é Marco Amaral, mais conhecido como Amaral, de 32 anos, guia de turismo há nove e CEO da Agência de Turismo RioNamoral. Apaixonado por futebol e por viajar, Amaral encontrou uma maneira de unir suas duas paixões em seu trabalho: proporcionar a turistas estrangeiros a experiência de viver o futebol brasileiro de perto, especialmente no Maracanã.
— Uma das minhas paixões é o turismo, viajar e futebol. Então resolvi misturar tudo e transformar isso no meu trabalho. Um dos principais roteiros que oferecemos é exatamente a vivência do futebol brasileiro no Maracanã. Muito mais do que conhecer a história, é sentir o porquê isso é uma paixão nacional - contou ele em contato com o Lance!.
No jogo entre Vasco e Fluminense, Amaral acompanhava um grupo de turistas. A "confusão" começou antes mesmo da bola rolar:
— Como o jogo era Vasco x Fluminense, e os turistas já tinham ouvido mais sobre o Fluminense e o Flamengo, eles acharam que o Fluminense era o time principal e compraram as camisas tricolores. Eu disse: 'relaxa, até o final do jogo vocês vão virar vascaínos — e não é porque eu vou pedir, é porque vocês vão entender o que é o Vasco — brincou.
Dito e feito. Logo após o primeiro gol do Vasco, os turistas se encantaram com a festa da torcida. Um deles quis trocar a camisa do Fluminense por uma do Vasco — e Amaral, em busca de formar mais um vascaíno, fez o "batismo" ali mesmo nas arquibancadas.
— Ele queria uma camisa do Vasco. Aí falei: "quer uma camisa do Vasco? Vamos trocar". Fizemos a troca, e no fim, três pessoas compraram camisas originais do Vasco para guardar de lembrança. Uma das meninas não achou do tamanho dela, então prometi que faríamos uma troca especial. Um amigo apareceu com uma camisa e fizemos o batismo simbólico na saída do Maracanã, com direito ao nosso grito de guerra de 'Casaca!'— relembra.
A cena foi registrada em vídeo e viralizou, mostrando Amaral segurando a camisa do Fluminense enquanto comemorava o gol vascaíno — o que gerou a confusão inicial.
Mas a história do guia com o Vasco vai além desse episódio. Segundo ele, já foram 379 turistas "convertidos" em vascaínos apenas nesta temporada.
O "batismo vascaíno" de Amaral mostra que, mais do que torcer, o futebol é sobre compartilhar paixões — e que, às vezes, basta uma tarde no Maracanã para ganhar novos corações cruzmaltinos.
