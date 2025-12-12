menu hamburguer
Vasco

Vasco renova contrato de Rayan; veja duração

Atacante é uma das maiores revelações do Vasco dos últimos anos

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
20:27
Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Rayan tinha contrato até o ano que vem, mas vínculo foi prolongado
No dia seguinte à vitória no clássico pela Copa do Brasil, o Vasco deu outra boa notícia ao torcedor. O Cruz-Maltino renovou o contrato da promessa Rayan, que fez um gol e iniciou o outro na recente virada sobre o Fluminense. O vínculo anterior do jogador com o clube terminaria no final do ano que vem, mas ele está atraindo olhares, por exemplo, do Barcelona (ESP). Agora, o novo acordo mantém o camisa 77 na Colina Histórica até 2028.

Confira a nota oficial do clube:

"O Vasco da Gama acertou a extensão de contrato do atacante Rayan até dezembro de 2028. O clube e o atleta finalizaram as assinaturas nesta sexta-feira (12).

Filho da Barreira do Vasco e da #BaseForte, Rayan é completamente identificado com o Gigante da Colina em uma relação que vai além das quatro linhas. A joia chegou ao clube com seis anos, passou por todas as categorias de base com destaque, acumulando gols, títulos e convocações para todas as categorias da Seleção Brasileira.

Entre marcas que conquistou com a camisa cruzmaltina, carrega a de ser o Menino da Colina mais jovem a estrear profissionalmente pelo Gigante, com 16 anos, cinco meses e 16 dias, em uma partida diante do Audax, pelo Campeonato Carioca de 2023. Já no dia 11 de junho do mesmo ano, balançou as redes em sua estreia como titular na equipe profissional, quando tinha 16 anos, 10 meses e 8 dias.

Rayan soma 97 jogos pela equipe profissional, com 23 gols marcados e três assistências. Em 2025, a Joia da #BaseForte já balançou as redes em 20 oportunidades e nesta semana foi eleito a Revelação no Prêmio Craque Brasileirão, organizado pela CBF."

Vasco renova contrato de Rayan; veja duração (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Vasco renova contrato de Rayan; veja duração (Foto: Matheus Lima/Vasco)

