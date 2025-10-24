Rivais neste domingo, Vasco e Bragantino vivem momentos opostos neste Brasileirão

O confronto entre Red Bull Bragantino e Vasco, neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, promete colocar frente a frente duas equipes em fases completamente distintas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Gigante da Colina vive um retorno de recuperação e confiança, o Massa Bruta tenta reencontrar o bom futebol após uma queda de desempenho no segundo turno.

Vasco em ascensão

O Vasco vem protagonizando uma das maiores reviravoltas do segundo turno. A equipe carioca soma 20 pontos nos últimos 10 jogos, desempenho que a coloca como a terceira melhor campanha da segunda metade do campeonato. O contraste é evidente: no primeiro turno, o time somou apenas 19 pontos em 19 partidas, terminando entre as piores equipes da competição.

Com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota nas últimas dez rodadas, o time comandado por Fernando Diniz encontrou a consistência defensiva e e possui o quarto melhor ataque do campeonato com 46 gols marcados.

Caso vença o Bragantino, o Vasco pode ultrapassar o Fluminense e ganhar mais uma posição no Brasileirão, desde que o Tricolor não vença o Internacional no sábado (25), no Maracanã.

Bragantino em queda

O Bragantino, por sua vez, vive o efeito inverso. Depois de um bom primeiro turno, em que somou 27 pontos e terminou em oitavo lugar, o Massa Bruta amarga um returno de Z-4, com apenas 9 pontos conquistados em 10 partidas — a terceira pior campanha do período. A equipe também tem a segunda pior defesa do segundo turno da competição.

Mandante irregular x visitante perigoso

O duelo também marca o encontro de dois extremos nas estatísticas de mando e visita. O Bragantino, sexto pior mandante, somou 22 pontos em 14 jogos em casa, enquanto o Vasco aparece como sexto melhor visitante, com 14 pontos em 14 partidas fora de casa.

