Vasco vai percorrer mais de 19 mil km durante a primeira quinzena de abril
Gigante da Colina terá cinco compromissos entre jogos do Brasileiro e Sul-Americana
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O Vasco terá uma verdadeira maratona logística e esportiva na primeira quinzena de abril. Entre compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana, o Gigante da Colina pode ultrapassar a marca de 19 mil quilômetros percorridos em apenas duas semanas.
Após a pausa para a Data Fifa, o time carioca retorna aos gramados no dia 1º de abril, quando encara o Coritiba no Estádio Couto Pereira. Na sequência, a delegação volta ao Rio de Janeiro para o clássico contra o Botafogo, marcado para o dia 4, no Estádio Nilton Santos.
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Sem muito tempo para descanso, o Cruz-Maltino inicia sua trajetória internacional. No dia 7, enfrenta o Barracas Central, em Buenos Aires, no Estádio Claudio Chiqui Tapia, pela estreia na Copa Sul-Americana.
Logo depois, o clube cruza o continente rumo ao Norte do Brasil para enfrentar o Remo, no dia 12, no Estádio Mangueirão, em Belém. Para fechar a sequência intensa, o Vasco viaja novamente para fora do país e encara o Audax Italiano no dia 14, em Santiago, no Estádio Municipal de La Florida.
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Intinerário do Vasco em abril
Considerando deslocamentos de ida e volta partindo do Rio de Janeiro, a estimativa de viagens é a seguinte:
- Rio de Janeiro → Curitiba (690 km)
- Coritiba x Vasco (01/04) – Estádio Couto Pereira
- Curitiba → Rio de Janeiro (690 km)
- Botafogo x Vasco (04/04) – Estádio Nilton Santos
- Rio de Janeiro → Buenos Aires (1.995 km)
- Barracas Central x Vasco (07/04) – Estádio Claudio Chiqui Tapia
- Buenos Aires → Rio de Janeiro (1.995 km)
- Rio de Janeiro → Belém (3.973 km)
- Remo x Vasco (12/04) – Estádio Mangueirão
- Belém → Rio de Janeiro (3.973 km)
- Rio de Janeiro → Santiago (2.960 km)
- Audax Italiano x Vasco (14/04) – Estádio Municipal de La Florida
- Santiago → Rio de Janeiro (2.960 km)
Ao todo, o Vasco pode ultrapassar os 19 mil quilômetros percorridos em cerca de 14 dias — uma distância equivalente a quase metade de uma volta ao mundo.
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Desafio além das quatro linhas
A sequência não representa apenas um desafio técnico, mas também físico e logístico. Longas viagens, além do curto intervalo entre partidas, exigirão planejamento detalhado da comissão técnica para preservar o elenco. A tendência é que aconteça um rodízio dos jogadores, principalmente nas primeiras partidas da Sul-Americana.
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