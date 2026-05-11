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'Era algo que tinha que melhorar', diz Puma após Vasco vencer sem sofrer gols

Clube venceu sem sofrer gols pela primeira vez no Brasileirão

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
01:21
Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraPuma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em São Januário, o lateral-direito Puma Rodríguez destacou a importância de o time voltar a terminar uma partida sem sofrer gols. Esta também foi a primeira oportunidade em que o Cruz-Maltino conseguiu os três pontos sem ser vazado no Campeonato Brasileiro. O uruguaio afirmou que o elenco vinha trabalhando para corrigir o problema defensivo.

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— A gente sabia que tomava gol sempre, então era algo que a gente tinha que melhorar. Hoje, por sorte, a bola não entrou. Eles tiveram uma última jogada ali em que a bola sai. Então estou feliz também por isso e, como falei, tem coisas para melhorar ainda e tem que trabalhar.

Puma também falou sobre a jogada do gol da vitória vascaína e revelou que o lance é treinado pela equipe no dia a dia. O lateral participou da construção da jogada ao entrar pelo meio e servir Tiago.

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— Foi uma jogada que, como você falou, eu vim por dentro porque o Adson estava aberto. A gente sempre treina essa jogada também. Quando eu vejo que o Thiago dá a bola, eu entro de "diagonal" assim e ele faz o gol que serviu para a gente conseguir os três pontos que a gente queria. Ganhamos o jogo, a gente trabalhou muito para vencer e crescer na tabela.

O uruguaio ainda comentou sobre o trabalho de Renato Gaúcho no comando do elenco e destacou o ambiente criado pelo treinador.

— O Renato fala muito com a gente, brinca muito, deixa a gente leve. Na verdade, é bom esse trabalho que ele faz com a gente.

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Quem também falou após a partida foi o atacante Claudio Spinelli, que começou como titular e valorizou a disputa por espaço dentro do elenco cruz-maltino.

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— A competição interna é o que de melhor nos pode acontecer. E a Sul-Americana e a Copa do Brasil e tantos jogos para se mostrar, talvez para os meninos que vêm com poucos minutos, nos serviu, também serviu ao Adson para jogar agora. Então, estamos fazendo as coisas muito bem e tomara que sigamos assim.

O argentino também comentou sua adaptação ao futebol brasileiro e disse estar cada vez mais confortável no clube.

— Me sinto cada vez melhor. Tomara que saiam cada vez mais gols. Tenho a confiança de meus companheiros, do treinador. Tem que seguir trabalhando para terminar esse semestre da melhor maneira.

Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Raul BRAVO / AFP)
Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Raul BRAVO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATHLETICO-PR
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ Gols: Thiago Mendes (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (VAS), Robert Renan (VAS), Rojas (VAS), Andrés Gómez (VAS) e Portilla (CAP)
🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê); Andrés Gómez (Ramon Rique), Adson (Nuno Moreira) e Spinelli (Brenner).

Escalação do Athletico-PR

Santos; Gilberto, Teran (Léo Derik), Arthur Dias, Aguirre e João Cruz (Zapelli); Portilla e Luiz Gustavo (Felipinho); Mendoza, Renan Peixoto (Isaac) e Bruninho (Felipe Chiqueti).

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