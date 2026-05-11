'Era algo que tinha que melhorar', diz Puma após Vasco vencer sem sofrer gols

Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em São Januário, o lateral-direito Puma Rodríguez destacou a importância de o time voltar a terminar uma partida sem sofrer gols. Esta também foi a primeira oportunidade em que o Cruz-Maltino conseguiu os três pontos sem ser vazado no Campeonato Brasileiro. O uruguaio afirmou que o elenco vinha trabalhando para corrigir o problema defensivo.

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— A gente sabia que tomava gol sempre, então era algo que a gente tinha que melhorar. Hoje, por sorte, a bola não entrou. Eles tiveram uma última jogada ali em que a bola sai. Então estou feliz também por isso e, como falei, tem coisas para melhorar ainda e tem que trabalhar.

Puma também falou sobre a jogada do gol da vitória vascaína e revelou que o lance é treinado pela equipe no dia a dia. O lateral participou da construção da jogada ao entrar pelo meio e servir Tiago.

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— Foi uma jogada que, como você falou, eu vim por dentro porque o Adson estava aberto. A gente sempre treina essa jogada também. Quando eu vejo que o Thiago dá a bola, eu entro de "diagonal" assim e ele faz o gol que serviu para a gente conseguir os três pontos que a gente queria. Ganhamos o jogo, a gente trabalhou muito para vencer e crescer na tabela.

O uruguaio ainda comentou sobre o trabalho de Renato Gaúcho no comando do elenco e destacou o ambiente criado pelo treinador.

— O Renato fala muito com a gente, brinca muito, deixa a gente leve. Na verdade, é bom esse trabalho que ele faz com a gente.

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Quem também falou após a partida foi o atacante Claudio Spinelli, que começou como titular e valorizou a disputa por espaço dentro do elenco cruz-maltino.

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— A competição interna é o que de melhor nos pode acontecer. E a Sul-Americana e a Copa do Brasil e tantos jogos para se mostrar, talvez para os meninos que vêm com poucos minutos, nos serviu, também serviu ao Adson para jogar agora. Então, estamos fazendo as coisas muito bem e tomara que sigamos assim.

O argentino também comentou sua adaptação ao futebol brasileiro e disse estar cada vez mais confortável no clube.

— Me sinto cada vez melhor. Tomara que saiam cada vez mais gols. Tenho a confiança de meus companheiros, do treinador. Tem que seguir trabalhando para terminar esse semestre da melhor maneira.

Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Raul BRAVO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ Gols: Thiago Mendes (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (VAS), Robert Renan (VAS), Rojas (VAS), Andrés Gómez (VAS) e Portilla (CAP)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê); Andrés Gómez (Ramon Rique), Adson (Nuno Moreira) e Spinelli (Brenner).

Escalação do Athletico-PR

Santos; Gilberto, Teran (Léo Derik), Arthur Dias, Aguirre e João Cruz (Zapelli); Portilla e Luiz Gustavo (Felipinho); Mendoza, Renan Peixoto (Isaac) e Bruninho (Felipe Chiqueti).