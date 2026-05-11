'Era algo que tinha que melhorar', diz Puma após Vasco vencer sem sofrer gols
Clube venceu sem sofrer gols pela primeira vez no Brasileirão
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Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em São Januário, o lateral-direito Puma Rodríguez destacou a importância de o time voltar a terminar uma partida sem sofrer gols. Esta também foi a primeira oportunidade em que o Cruz-Maltino conseguiu os três pontos sem ser vazado no Campeonato Brasileiro. O uruguaio afirmou que o elenco vinha trabalhando para corrigir o problema defensivo.
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— A gente sabia que tomava gol sempre, então era algo que a gente tinha que melhorar. Hoje, por sorte, a bola não entrou. Eles tiveram uma última jogada ali em que a bola sai. Então estou feliz também por isso e, como falei, tem coisas para melhorar ainda e tem que trabalhar.
Puma também falou sobre a jogada do gol da vitória vascaína e revelou que o lance é treinado pela equipe no dia a dia. O lateral participou da construção da jogada ao entrar pelo meio e servir Tiago.
— Foi uma jogada que, como você falou, eu vim por dentro porque o Adson estava aberto. A gente sempre treina essa jogada também. Quando eu vejo que o Thiago dá a bola, eu entro de "diagonal" assim e ele faz o gol que serviu para a gente conseguir os três pontos que a gente queria. Ganhamos o jogo, a gente trabalhou muito para vencer e crescer na tabela.
O uruguaio ainda comentou sobre o trabalho de Renato Gaúcho no comando do elenco e destacou o ambiente criado pelo treinador.
— O Renato fala muito com a gente, brinca muito, deixa a gente leve. Na verdade, é bom esse trabalho que ele faz com a gente.
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Quem também falou após a partida foi o atacante Claudio Spinelli, que começou como titular e valorizou a disputa por espaço dentro do elenco cruz-maltino.
— A competição interna é o que de melhor nos pode acontecer. E a Sul-Americana e a Copa do Brasil e tantos jogos para se mostrar, talvez para os meninos que vêm com poucos minutos, nos serviu, também serviu ao Adson para jogar agora. Então, estamos fazendo as coisas muito bem e tomara que sigamos assim.
O argentino também comentou sua adaptação ao futebol brasileiro e disse estar cada vez mais confortável no clube.
— Me sinto cada vez melhor. Tomara que saiam cada vez mais gols. Tenho a confiança de meus companheiros, do treinador. Tem que seguir trabalhando para terminar esse semestre da melhor maneira.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATHLETICO-PR
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ Gols: Thiago Mendes (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (VAS), Robert Renan (VAS), Rojas (VAS), Andrés Gómez (VAS) e Portilla (CAP)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê); Andrés Gómez (Ramon Rique), Adson (Nuno Moreira) e Spinelli (Brenner).
Escalação do Athletico-PR
Santos; Gilberto, Teran (Léo Derik), Arthur Dias, Aguirre e João Cruz (Zapelli); Portilla e Luiz Gustavo (Felipinho); Mendoza, Renan Peixoto (Isaac) e Bruninho (Felipe Chiqueti).
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