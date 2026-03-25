Marcos Lamacchia se aproxima de acerto para adquirir SAF do Vasco

O Vasco está próximo de concluir a venda de sua SAF para o grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia. As partes já encaminharam um acordo com valores superiores a R$ 2 bilhões. O negócio ainda passa por ajustes finais antes de ser submetido aos conselhos do clube para aprovação. A informação divulgada inicialmente pelo GE.

continua após a publicidade

➡️ Vasco planeja melhorias no gramado de São Januário durante a Data Fifa

Neste momento, as tratativas se concentram na definição do cronograma de investimentos e na adequação às regras de fair play financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A estratégia é alinhar todos os pontos regulatórios previamente, evitando entraves na etapa decisiva e permitindo eventuais ajustes às normas vigentes.

Desde a saída da 777 em 2024, a divisão acionária da SAF vascaína está fragmentada. O clube associativo detém 30%, enquanto 31% pertencem à 777 Partners, adquiridos desde 2022. Os outros 39% estão sob controle do Vasco por decisão judicial, mas seguem em disputa na arbitragem. A fatia ligada à A-CAP, que integra o chamado "espólio" da 777, está incluída no valor da negociação, e não é vista como obstáculo pelas partes.

continua após a publicidade

Apesar da cautela institucional, o clube demonstra otimismo com o desfecho. Após o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho destacou a importância do movimento para o futuro da equipe.

-Nosso objetivo é estruturar o clube de forma duradoura, fortalecendo seus setores, melhorando contratações e ampliando investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não posso afirmar se isso acontecerá em uma semana, um mês ou um ano, para não gerar expectativas - afirmou.

continua após a publicidade

Mesmo sem prazo definido, a expectativa é de que o acordo seja oficializado nos próximos meses.

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Quem é Marcos Lamacchia?

Marcos Faria Lamacchia tem 47 anos, é sócio-fundador e CEO da Blue Star, empresa de consultoria financeira e investimentos. Ele é filho de José Roberto Lamacchia, fundador do Banco Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Pelo lado materno, Marcos é neto do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que integrou a lista de bilionários da Forbes e faleceu em 2020.

Empresário Marcos Lamacchia negocia a compra da SAF do Vasco (Foto: Reprodução/LinkedIn)

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.