Fellipe Bastos analisa início de Renato Gaúcho e saída de Coutinho do Vasco

Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o evento Fut Summit, o ex-jogador do Vasco e atualmente comentarista do Grupo Globo, Fellipe Bastos avaliou o momento recente do clube, destacando os primeiros impactos do trabalho de Renato Gaúcho e comentando a saída de Philippe Coutinho.

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Segundo Bastos, o novo treinador tem conseguido ajustar pontos importantes dentro e fora de campo. Ele relembrou ensinamentos de Vanderlei Luxemburgo para explicar o cenário:

- O Renato tem uma coisa que eu acho muito importante. O Vanderlei Luxemburgo falou sobre isso outro dia, ele foi meu treinador. Você precisa, no futebol, trabalhar a parte tática, técnica e emocional. Eu acho que, tática e tecnicamente, ele ajeitou coisas importantes. O Vasco da Gama, no meio-campo hoje, é mais agressivo, busca a vitória o tempo inteiro. Mas, emocionalmente, os jogadores, nesses quatro jogos, mostraram o que o vascaíno gosta de ver dentro de campo: um time que não desiste, um time que busca a vitória o tempo inteiro.

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Renato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Ao falar sobre Philippe Coutinho, Bastos adotou um tom mais pessoal. Amigo do jogador, ele demonstrou compreensão em relação ao momento vivido pelo meia, destacando o peso da pressão:

- O Philippe Coutinho é um grande amigo meu, eu entendo também a situação. Eu parei por conta da minha cabeça também; minha cabeça tinha parado antes do meu corpo, e eu entendo muito a situação dele: muita pressão. Ele sabia que é um clube onde queria ser campeão, bateu na trave ali, quase foi campeão, virou o ano já muito pressionado também. Ele se pressiona muito, eu acho que isso é uma característica do Coutinho.

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