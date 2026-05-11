Thiago Mendes vive temporada artilheira e se torna decisivo no Vasco

O volante Thiago Mendes vive uma das temporadas mais artilheiras com a camisa do Vasco. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (10), o jogador chegou a quatro gols em 2026 e se aproximou de igualar sua melhor marca em uma única temporada.

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Com o gol em São Januário, Thiago igualou o número de gols que alcançou em três oportunidades diferentes: em 2014, pelo Goiás; em 2016, pelo São Paulo; e na temporada 2017/2018, pelo Lille. Agora, o volante busca igualar a sua melhor temporada da carreira, quando marcou cinco vezes pelo São Paulo, em 2017.

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Após marcar decisivo, Thiago Mendes comemora vitória do Vasco contra o Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os quatro gols marcados por Thiago Mendes neste ano aconteceram nas vitórias sobre Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Athletico-PR — todos triunfos por apenas um gol de diferença. Na prática, o volante foi diretamente responsável por oito pontos conquistados pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Sem esses resultados, o clube estaria na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, em vez da atual oitava colocação, com 20 pontos.

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Após a vitória diante do Athletico-PR, Thiago destacou a forte identificação que criou com o clube desde sua chegada.

— Não sou cria do Vasco, não sou da base do Vasco, mas isso virou a minha casa. Eu tenho que honrar o manto que estou vestindo. Desde que cheguei aqui, eu pensei em conquistar alto para o torcedor. Penso que estou no caminho certo. Estou trabalhando para que, no final, eu seja coroado com um título com essa camisa.

Depois de enfrentar dificuldades físicas e de ritmo de jogo após chegar do Al-Rayyan, do Catar, no meio da temporada passada, Thiago Mendes se transformou em um dos pilares da equipe cruz-maltina. Com a chegada do técnico Renato Gaúcho, o volante passou a usar a braçadeira de capitão e ganhou ainda mais protagonismo dentro do elenco.

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Números do capitão Thiago Mendes pelo Vasco em 2026 (Foto: ChatGPT)

Suspenso da próxima rodada do Brasileirão contra o Internacional após receber o terceiro cartão amarelo, Thiago Mendes deve ser titular na quarta-feira (13), diante do Paysandu, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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