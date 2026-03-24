Vasco planeja melhorias no gramado de São Januário durante a Data Fifa

O gramado de São Januário passará por melhorias durante a pausa da Data Fifa, visando melhorar as condições para a sequência da temporada. O clube só retorna a atuar no estádio no dia 4 de abril, no clássico contra o Botafogo.

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O Lance! apurou que, Durante o período de parada, a equipe de manutenção intensificará os procedimentos de controle do thatch — acúmulo de material orgânico seco que indica a densidade do gramado — e vai aplicar areia para a descompactação do solo. A intenção é aumentar a consistência do campo, garantindo melhores condições para os jogos.

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A intenção é dar mais consistência ao gramado de São Januário para a sequência da temporada. Até o momento, o clube realizou apenas a troca da capa vegetativa, ou seja, a grama. Com a reforma do estádio, será realizada uma reforma completa que incluirá nivelamento total, drenagem eficiente e um perfil 100% arenoso.

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A empresa que cuida da manutenção dos gramados acredita que as fortes chuvas, que já afetaram cinco partidas do time nesta temporada, são o principal fator que compromete a qualidade do campo.

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Críticas ao gramado de São Januário

O gramado do Vasco foi alvo de críticas após a derrota do Palmeiras em São Januário. Na ocasião, o auxiliar do time alviverde, João Martins, comentou sobre a irregularidade do campo

- Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo tem altos e baixos, quase meio metro de diferença em alguns pontos.

Vasco x Chapecoense em São Januário pelo Brasileirão 2026 (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, respondeu à declaração, destacando a qualidade do gramado:

- Não dá para entrar nessa polêmica. O campo do Vasco não é nota 10, mas é um bom campo. Eu prefiro jogar mil vezes no campo do Vasco, se fosse jogador, do que na grama sintética. Com todo o respeito.

Com as intervenções previstas, o clube espera que São Januário apresente melhores condições para a sequência da temporada.

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