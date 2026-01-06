Enquanto os jogadores do elenco principal do Vasco retornaram às atividades nesta segunda-feira (5), a equipe que deve iniciar o Campeonato Carioca será formada majoritariamente por atletas que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo, considerado um "elenco alternativo", reúne jovens atletas, jogadores que voltaram de empréstimos e outros que tiveram poucas oportunidades ao longo de 2025.

continua após a publicidade

A comissão técnica vê o início do Estadual como uma grande vitrine, e alguns nomes já chamam a atenção da torcida e da imprensa. Pensando nisso, o Lance! separou alguns jogadores que podem aproveitar o Carioca para ganhar espaço com Fernando Diniz.

GB

Entre os jogadores do grupo, GB foi quem mais recebeu oportunidades em 2025, especialmente na reta final da temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante disputou 14 partidas e marcou três gols. Aos 21 anos, GB apresenta características diferentes de Pablo Vegettti, principal referência da posição no elenco. Apesar da altura — são 1,92m —, o jovem atacante se destaca pela mobilidade, oferecendo uma alternativa de jogo ao estilo mais fixo do centroavante argentino.

continua após a publicidade

GB após marcar o gol que garantiu os três pontos para o Vasco contra o Vitória no Brasileirão 2025 (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

JP

Um dos nomes mais aguardados pela torcida é o meia JP. Emprestado ao Avaí na última Série B, o jogador teve bom desempenho em Santa Catarina: foram 28 partidas disputadas, com cinco gols marcados e uma assistência. De volta a São Januário, JP tenta transformar a boa fase recente em oportunidades no Vasco. O contrato do atleta vai até o fim de 2027.

Estrella

Com apenas 20 anos, Estrella é visto como uma das grandes promessas do clube. O meia, porém, sofreu com uma sequência de lesões nos últimos dois anos, o que atrasou sua afirmação no profissional. Após estrear em 2024 e marcar um gol em seis partidas, o jogador teve uma lesão no menisco que o afastou dos gramados por mais de um ano. Recuperado, ele busca sequência e quer chamar a atenção de Fernando Diniz. Seu vínculo com o Vasco termina no fim de 2026.

continua após a publicidade

Adson

Outro caso marcado por problemas físicos é o de Adson. Apesar da qualidade técnica, a falta de continuidade tem sido o principal obstáculo em sua trajetória recente. Em 2022, ficou 87 dias afastado por lesão muscular. Já em agosto de 2024, sofreu uma fratura na tíbia direita e passou 215 dias fora. Quando tentava retomar espaço, em julho de 2025, voltou a fraturar a mesma tíbia. O jogador ainda não deve atuar nas primeiras rodadas do Carioca, mas a expectativa é que esteja à disposição ao longo da competição.

Adson em treino da pré-temporada do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Leandrinho

O lateral-esquerdo Leandrinho praticamente não foi utilizado por Fernando Diniz em 2025 após retornar de empréstimo do Al Shabab, no meio do ano. Integrante da Seleção Brasileira sub-20 na Copa do Mundo da categoria em 2025, o jogador tem futuro indefinido no clube e pode ser negociado nesta janela. Ainda assim, o Carioca surge como uma oportunidade para mostrar serviço. Leandrinho tem contrato com o Vasco até o início de 2027.

Paulinho

Autor do primeiro gol do Vasco em 2025, Paulinho tenta novamente deixar boa impressão no Estadual. O lateral-direito sofreu um trauma no pé direito e precisou passar por cirurgia, justamente em um momento em que poderia ganhar espaço, já que Puma Rodríguez e Paulo Henrique estavam com suas seleções. Com a ausência de opções na posição, Tchê Tchê chegou a ser improvisado, como na partida contra o Fortaleza. Recuperado, Paulinho quer aproveitar as chances que surgirem.

Atualmente, o elenco disponível para a estreia do Carioca conta com os seguintes jogadores:

Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005) Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)

O Vasco estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, dia 2 de janeiro, contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.