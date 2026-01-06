menu hamburguer
Campeonato Carioca vira 'oportunidade de ouro' para elenco alternativo do Vasco

Competição vira vitrine para atletas que buscam espaço no elenco principal

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
05:30
Jogadores do Vasco na pré-temporada
imagem cameraJogadores do Vasco na pré-temporada (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
Enquanto os jogadores do elenco principal do Vasco retornaram às atividades nesta segunda-feira (5), a equipe que deve iniciar o Campeonato Carioca será formada majoritariamente por atletas que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo, considerado um "elenco alternativo", reúne jovens atletas, jogadores que voltaram de empréstimos e outros que tiveram poucas oportunidades ao longo de 2025.

A comissão técnica vê o início do Estadual como uma grande vitrine, e alguns nomes já chamam a atenção da torcida e da imprensa. Pensando nisso, o Lance! separou alguns jogadores que podem aproveitar o Carioca para ganhar espaço com Fernando Diniz.

GB

Entre os jogadores do grupo, GB foi quem mais recebeu oportunidades em 2025, especialmente na reta final da temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante disputou 14 partidas e marcou três gols. Aos 21 anos, GB apresenta características diferentes de Pablo Vegettti, principal referência da posição no elenco. Apesar da altura — são 1,92m —, o jovem atacante se destaca pela mobilidade, oferecendo uma alternativa de jogo ao estilo mais fixo do centroavante argentino.

GB - Vasco
GB após marcar o gol que garantiu os três pontos para o Vasco contra o Vitória no Brasileirão 2025 (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

JP

Um dos nomes mais aguardados pela torcida é o meia JP. Emprestado ao Avaí na última Série B, o jogador teve bom desempenho em Santa Catarina: foram 28 partidas disputadas, com cinco gols marcados e uma assistência. De volta a São Januário, JP tenta transformar a boa fase recente em oportunidades no Vasco. O contrato do atleta vai até o fim de 2027.

Estrella

Com apenas 20 anos, Estrella é visto como uma das grandes promessas do clube. O meia, porém, sofreu com uma sequência de lesões nos últimos dois anos, o que atrasou sua afirmação no profissional. Após estrear em 2024 e marcar um gol em seis partidas, o jogador teve uma lesão no menisco que o afastou dos gramados por mais de um ano. Recuperado, ele busca sequência e quer chamar a atenção de Fernando Diniz. Seu vínculo com o Vasco termina no fim de 2026.

Adson

Outro caso marcado por problemas físicos é o de Adson. Apesar da qualidade técnica, a falta de continuidade tem sido o principal obstáculo em sua trajetória recente. Em 2022, ficou 87 dias afastado por lesão muscular. Já em agosto de 2024, sofreu uma fratura na tíbia direita e passou 215 dias fora. Quando tentava retomar espaço, em julho de 2025, voltou a fraturar a mesma tíbia. O jogador ainda não deve atuar nas primeiras rodadas do Carioca, mas a expectativa é que esteja à disposição ao longo da competição.

Adson Vasco
Adson em treino da pré-temporada do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Leandrinho

O lateral-esquerdo Leandrinho praticamente não foi utilizado por Fernando Diniz em 2025 após retornar de empréstimo do Al Shabab, no meio do ano. Integrante da Seleção Brasileira sub-20 na Copa do Mundo da categoria em 2025, o jogador tem futuro indefinido no clube e pode ser negociado nesta janela. Ainda assim, o Carioca surge como uma oportunidade para mostrar serviço. Leandrinho tem contrato com o Vasco até o início de 2027.

Paulinho

Autor do primeiro gol do Vasco em 2025, Paulinho tenta novamente deixar boa impressão no Estadual. O lateral-direito sofreu um trauma no pé direito e precisou passar por cirurgia, justamente em um momento em que poderia ganhar espaço, já que Puma Rodríguez e Paulo Henrique estavam com suas seleções. Com a ausência de opções na posição, Tchê Tchê chegou a ser improvisado, como na partida contra o Fortaleza. Recuperado, Paulinho quer aproveitar as chances que surgirem.

Atualmente, o elenco disponível para a estreia do Carioca conta com os seguintes jogadores:

  1. Goleiros: Fuzato, Pablo, Allan Vitor, Victor Alemão, Lucas Serra e Cadu
  2. Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor (2005)
  3. Zagueiros: Lyncon, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão
  4. Meias: JP, Sforza, Máxime Domínguez, Estrella e Medina
  5. Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor (2008)

O Vasco estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, dia 2 de janeiro, contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

