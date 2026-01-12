Ex-Corinthians e Vasco explica os impactos do início da temporada precoce para atletas

Conteúdo Especial

Após uma temporada que terminou a poucos dias do Natal, a bola voltou a rolar no Brasil mais cedo em 2026 para os times da elite. Com um calendário apertado e inúmeras viagens, os clubes brasileiros buscam estratégias para mitigar o estresse físico e mental de seus jogadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Guilherme Grandim, ex-fisiologista de Corinthians e Vasco, comentou sobre os desafios da profissão.

Com 13 anos de experiência em clubes profissionais e de base, Guilherme Grandim, fisiologista e coordenador de performance explicou que os atletas terminam a temporada em um estado de fadiga generalizada, tanto nos músculos como nos nervos. Segundo o especialista, se o jogador não respeitar o tempo de recuperação adequado, ele corre sérios riscos de lesão no decorrer da temporada.

- O calendário do futebol brasileiro virou pauta nos últimos anos devido ao aumento de competições e jogos, além das longas viagens. Do ponto de vista fisiológico, temos a questão da fadiga residual, pois os atletas de elite terminam a temporada em um estado de estresse sistêmico profundo. Não falamos apenas de cansaço muscular, mas de fadiga generalizada (muscular e neural). Sem o tempo de recuperação adequado, o atleta acaba gerando alguns impactos nos músculos e tendões, o que significa uma redução na carga estabelecida para aquele jogador. Com isso, ao longo do ano, aumentamos o risco de lesões. O investimento em departamentos de saúde e performance, que atuem em conjunto com as comissões, é fundamental para a recuperação do atleta. Essa situação do calendário apertado, também tem ocorrido nas categorias de base, onde no último ano algumas equipes passaram por 12 semanas de calendário congestionado, implicando em uma precarização na formação dos atletas com diminuição no tempo de treinamento para recuperação e treinos sem caráter aquisitivo - disse o especialista.

Com passagens por Corinthians, Vasco e Cruzeiro, Grandim ressaltou que o setor de Fisiologia tem um papel muito importante em um clube do futebol. Segundo ele, a CBF vem implementando alguns ajustes no calendário do futebol nacional, visando um maior espaçamento entre os jogos. Com isso, os impactos causados após uma partida diminuem.

- Por muito tempo a fisiologia foi olhada como "controladora", mas vejo que é um departamento que é capaz de fornecer informações estratégicas, a partir de reflexões, para os demais departamentos visando a otimização do desempenho do atleta. A confederação brasileira tem realizado alguns ajustes com relação ao calendário para ter um maior espaçamento entre os jogos e as equipes terem a possibilidade de trabalhar com semanas cheias e diminuir um pouco o impacto das viagens. Isso sem dúvida vai gerar uma melhora não somente física para os atletas, como também surge a possibilidade dos treinadores e suas comissões terem a oportunidade de implementar um estilo de jogo menos agressivo - completou.

Por conta da Copa do Mundo de 2026, a CBF fez algumas mudanças no calendário nacional. Devido a isso, o Brasileirão vai iniciar no dia 28 de janeiro e tem término previsto para 2 de dezembro (com pausa durante o Mundial). Já a Série B tem início no dia 21 de março e acaba em 28 de novembro.

Vasco e Corinthians sofrem com poucos dias de férias

As mudanças, no entanto, influenciaram o planejamento dos clubes para a nova temporada. Vasco e Corinthians tiveram pouco mais de 10 dias de descanso desde a final da Copa do Brasil, realizada no dia 21 de dezembro, no Maracanã.

O elenco do Timão se reapresentou no CT Joaquim Grava no último dia 2 de janeiro e estreou com vitória contra a Ponte Preta, no último domingo (11). Já o Cruz-Maltino, que retomou os trabalhos na segunda-feira (5), entra em campo na próxima quinta (15), contra o Maricá.