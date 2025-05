A cena das agressões de um segurança do Vasco a um torcedor teve grande repercussão neste sábado (3), em Brasília, onde o time encara o Palmeiras, no domingo (4). Nas imagens, o profissional do clube, conhecido como Betinho, da uma cabeçada e desfere socos em um torcedor que estava na porta do hotel em que o Cruzmaltino está hospedado. O clube decidiu afastar o segurança.

"O Vasco da Gama vem a público manifestar seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirmar que não admite nem tolera condutas contrárias aos princípios e valores que norteiam sua história. Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado (3/5), no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido, para apuração rigorosa do caso. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com o respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama — dentro e fora de campo"

O presidente Pedrinho também comentou o ocorrido.

- Assim que tomei conhecimento do episódio, as providências administrativas cabíveis foram tomadas com a seriedade que o caso exige. A violência não faz parte da minha formação nem dos meus valores. Qualquer protesto, crítica ou manifestação, por mais dura que seja, é parte do processo democrático, desde que feita dentro dos limites do respeito - disse Pedrinho.

Betinho já se envolveu em outra polêmica

Em agosto de 2024, na vitória do Vasco por 2 a 1, de virada, sobre o Athletico-PR, Betinho foi visto ainda durante a transmissão da partida tentando acertar socos em atletas do time paranaense em São Januário.

A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo, à beira do gramado. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários. Em coletiva de imprensa, Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Vasco, pediu desculpas pela atitude do funcionário e afirmou que o clube tomaria as "medidas administrativas".

