Entre Libertadores e Sul-Americana, quais as chances de classificação do Vasco?

Antes da maré de derrotas chegar à São Januário, o Vasco possuía boas chances de conquistar uma vaga na Libertadores por meio do Brasileirão. Com a interrupção da sequência de quatro vitórias, o número foi reduzido drasticamente, tendo ainda caminho desafiador para se manter na zona de classificação para a Sul-Americana.

continua após a publicidade

Em 11º, com 42 pontos, a equipe de Fernando Diniz está no meio de uma tabela embolada. Abaixo, tem o Ceará e o Corinthians com a mesma pontuação, e o Grêmio, que tem 40. Mais distantes, Internacional e Santos tem 37 e 36, respectivamente. Olhando para cima, precisa tirar uma diferença de 9 pontos para o Fluminense, 7º colocado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Até o término do Brasileirão, o Vasco terá confrontos diretos contra a dupla gaúcha, além de enfrentar o Atlético-MG na última rodada (podendo já ser campeão da Sul-Americana). Ainda, pega Bahia e Mirassol, que brigam pelo G4.

continua após a publicidade

➡️ Vasco aposta em bom retrospecto pós-Data Fifa para reagir no Brasileirão contra o Grêmio

Jogadores do Vasco comemoram gol no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco vai para a Libertadores ou Sul-Americana?

De acordo com o Departamento de Matemáticada Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vasco possui apenas 1,7% de chance de conquistar a vaga na Libertadores. Por outro lado, tem 80,4% de ir para a Sul-Americana, sendo o quarto time com maior probabilidade - atrás de Bragantino, Atlético-MG e São Paulo.

Para ir à principal competição do continente, precisará de campanha praticamente perfeita na reta final do Brasileirão. Segundo os dados da UFMG, 54 é a pontuação em que a probabilidade de classificar é maior do que a de não classificar (56,2%). Isso significaria fazer 12 dos 15 pontos possíveis.

continua após a publicidade

➡️ Sem Cuesta, Vasco pode ter improvisação na zaga contra o Grêmio

Caso não consiga a vaga pelo Brasileiro, o time terá uma segunda oportunidade pela Copa do Brasil, em que é semifinalista. Para isso, terá que vencer o Fluminense nos jogos marcados para 11 e 14 de dezembro, e depois derrotar Corinthians ou Cruzeiro na final.

Para ir à Sula, 46 pontos é a marca para ter mais chances de se classificar (53%), enquanto com 47 a probabilidade cresce para 81,9%. Um fator que aumentaria as chances do time é uma possível conquista do Atlético-MG diante do Lanús, que abriria uma vaga para a competição.

O Vasco volta à campo nesta quarta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.