Sem Cuesta, Vasco pode ter improvisação na zaga contra o Grêmio

O técnico Fernando Diniz terá um importante desfalque para o próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Carlos Cuesta, convocado pela seleção colombiana, estará em ação contra a Austrália na véspera da partida do Cruzmaltino diante do Grêmio, marcada para quarta-feira (19), às 21h30, na Arena do Grêmio.

Opções de zagueiro para o Vasco

Do lado esquerdo, Robert Renan está consolidado. A questão é quem deve ser o companheiro dele na zaga. A principal opção de Diniz é o volante Hugo Moura, jogador que já executou a função de zagueiro em outras oportunidades. A última vez em que foi utilizado como defensor ocorreu na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória, no dia 5 de outubro, quando Cuesta estava tratando uma lesão no adutor da coxa.

Hugo Moura na partida contra o Palmeiras (Foto: Bruno Ulivieri/O Fotografico/Gazeta Press)

Outra alternativa é o zagueiro Lucas Oliveira, que chegou a receber chances e agradou inicialmente, especialmente quando substituiu Robert Renan no empate contra o Flamengo, no fim de setembro.

No entanto, após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o defensor perdeu espaço e ainda não voltou a ser utilizado. Apesar disso, segue como opção caso Diniz opte por manter um zagueiro de ofício ao lado de Robert.

Embora o elenco conte também com Lucas Freitas, sua participação é considerada improvável no momento. O defensor é acostumado a jogar pelo lado esquerdo — setor já ocupado por Robert Renan. Os dois já aturam juntos no empate por 2 a 2 contra o Ceará, os dois jogadores atuaram lado a lado durante 65 minutos, até que Cuesta entrou no lugar de Freitas, fazendo sua estreia com a camisa do Vasco. Nesse período, Robert Renan foi deslocado para a direita.

