Vasco aposta em bom retrospecto pós-Data Fifa para reagir no Brasileirão contra o Grêmio

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (19), contra o Grêmio, carregando um retrospecto animador em jogos disputados imediatamente após as Datas Fifa em 2025. Apesar da sequência recente de três derrotas no Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina tem se mostrado forte ao retornar dos períodos de pausa, acumulando resultados importantes ao longo da temporada.

Ao longo do ano, o Vasco disputou quatro partidas logo após paradas para compromissos das seleções — e não perdeu nenhuma. O desempenho inclui vitórias convincentes e classificação em mata-mata:

30 de março – Vitória por 2 a 1 sobre o Santos, em São Januário; 12 de junho – Triunfo por 3 a 1 diante do São Paulo, no Morumbi;s 11 de setembro – Empate com o Botafogo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, resultado que garantiu a vaga na semifinal após decisão por pênaltis; 14 de outubro – Vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, fora de casa.

GB comemora gol marcado pelo Vasco contra o Vitória (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

Com esses números, a equipe chega ao duelo com o Grêmio confiando no histórico recente para reencontrar o caminho das vitórias e seguir com chances de buscar uma vaga na Libertadores via Brasileirão. Atualmente na 10ª colocação, com 42 pontos, o Vasco está nove pontos atrás do primeiro time dentro da zona de classificação para a competição continental.

A missão, porém, não será simples. Para o confronto diante do time gaúcho, o técnico vascaíno terá desfalques importantes: Puma Rodríguez, Carlos Cuesta e Andrés Gómez, todos convocados por suas seleções e com compromissos na véspera da partida.

