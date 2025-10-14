Banido por dois anos, ex-Vasco volta ao futebol e marca gol na Série B
Atacante ficou afastado por mais de 2 anos
- Matéria
- Mais Notícias
Após 953 dias sem balançar as redes, o atacante Ygor Catatau, ex-Vasco, marcou um gol pelo Volta Redonda na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que ficou afastado do futebol por 2 anos e 2 meses após punição na Operação Penalidade Máxima, não conteve as lágrimas após marcar. ▶️Veja;
Relacionadas
- Fora de Campo
Ronaldinho Gaúcho fecha com a Globo para Copa do Mundo de 2026; entenda
Fora de Campo13/10/2025
- Fora de Campo
Publicação de Arrascaeta viraliza entre torcedores do Flamengo: ‘Ídolo’
Fora de Campo13/10/2025
- Fora de Campo
Possível retorno de Gerson ao futebol brasileiro movimenta web: ‘Entretenimento’
Fora de Campo13/10/2025
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O atacante atuou como centroavante e abriu o placar para o time fluminense, que busca se afastar da zona de rebaixamento na competição.
Após 2 anos fastado, Ygor Catatau retorna ao futebol
O atacante foi banido do futebol em 2023 após ser punido na investigação que apurou manipulação de resultados na Série B quando defendia o Sampaio Corrêa-MA. Com a punição, Catatau precisou rescindir seu contrato com o clube iraniano, que lhe rendia aproximadamente R$ 10 milhões por ano.
A situação do jogador mudou em 2025, quando o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu por unanimidade reabilitar Catatau e outros dois atletas envolvidos no mesmo caso. Após o acordo entre as partes, o atacante retornou às atividades profissionais.
Vasco divulga programação em semanal
A equipe comandada por Fernando Diniz inicia a semana com treinamento no CT Moacyr Barbosa nesta segunda à tarde. Na terça-feira (14), o elenco treina pela manhã e segue viagem para Fortaleza, onde enfrenta o time da casa na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Após a partida, o elenco retorna ao Rio de Janeiro na quinta-feira (16), com o dia dedicado à recuperação física, nutrição e cuidados do departamento médico. A preparação para o clássico contra o Fluminense começa na sexta-feira (17), com treinos diários pela manhã até o domingo (19).
Próximos jogos
15/10 – Fortaleza x Vasco – Arena Castelão – 21h30
20/10 – Vasco x Fluminense – Maracanã – 19h30
26/10 – RB Bragantino x Vasco – Local a confirmar
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias