Após 953 dias sem balançar as redes, o atacante Ygor Catatau, ex-Vasco, marcou um gol pelo Volta Redonda na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que ficou afastado do futebol por 2 anos e 2 meses após punição na Operação Penalidade Máxima, não conteve as lágrimas após marcar. ▶️Veja;

O atacante atuou como centroavante e abriu o placar para o time fluminense, que busca se afastar da zona de rebaixamento na competição.

Após 2 anos fastado, Ygor Catatau retorna ao futebol

O atacante foi banido do futebol em 2023 após ser punido na investigação que apurou manipulação de resultados na Série B quando defendia o Sampaio Corrêa-MA. Com a punição, Catatau precisou rescindir seu contrato com o clube iraniano, que lhe rendia aproximadamente R$ 10 milhões por ano.

A situação do jogador mudou em 2025, quando o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu por unanimidade reabilitar Catatau e outros dois atletas envolvidos no mesmo caso. Após o acordo entre as partes, o atacante retornou às atividades profissionais.

