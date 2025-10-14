Paulo Henrique abre o placar para a Seleção contra o Japão; assista ao gol

O lateral Paulo Henrique, do Vasco, marcou um belo gol que abriu o placar para a Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14). Aos 25 minutos da primeira etapa, após iniciar a jogada pela direita, o lateral recebeu uma boa enfiada de bola de Bruno Guimarães e finalizou de três dedos no canto esquerdo do goleiro.

O atleta se tornou o primeiro jogador do Vasco a marcar um gol pela Seleção Brasileira desde 2013, quando o volante Rômulo balançou as redes em um amistoso contra a Argentina, que terminou com vitória dos hermanos por 4 a 3.

Estreia de Paulo Henrique contra a Coreia do Sul

Na última partida contra a Coreia do Sul, Paulo Henrique entrou no segundo tempo da partida disputada em Seul e ficou cerca de 20 minutos em campo. Mesmo com pouco tempo de jogo, o lateral mostrou intensidade, boa leitura defensiva e participou ativamente das jogadas ofensivas.

Números de Paulo Henrique em Brasil x Coreia do Sul

2 desarmes

1 recuperação de bola

3 duelos no chão (com 2 vencidos)

12 passes certos em 17 tentativas

1 drible sofrido

Paulo Henrique celebra primeiro gol pela Seleção Brasileira

Ancelotti confirma o Brasil para enfrentar o Japão com oito mudanças

A partida entre Brasil e Japão, que começou às 7h30 (de Brasília), em Tóquio, será o antepenúltimo jogo da Seleção no ano.

Ancelotti já havia antecipado que faria mudanças na escalação mesmo com a boa atuação do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10). O treinador tem aproveitado os amistosos para testar jogadores e diferentes sistemas de jogo.

Escalação incial: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.